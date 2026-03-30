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30 de marzo de 2026

NATALINO PRESENTARÁ INVESTIGACIÓN EN CONGRESO MUNDIAL DE MÚSICA Y CULTURA

La aceptación de su propuesta permitirá proyectar el trabajo cultural de Puerto Natales y la Región de Magallanes en un espacio internacional.

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El docente, músico y gestor cultural natalino Ignacio Morales Chaval, director de la Fundación Artes de la Patagonia Austral, fue aceptado para participar en la Conferencia Mundial de la International Council for Traditions of Music and Dance 2027, tras la aceptación de su propuesta por parte del comité académico del encuentro.

El evento se desarrollará en enero de 2027 en la Universidad Alberto Hurtado, reuniendo a investigadores, artistas y especialistas de distintos países en torno a las relaciones entre música, cultura, patrimonio y sociedad.

La propuesta presentada por Morales Chaval se sitúa en la intersección entre práctica artística, educación y desarrollo territorial, tomando como base el trabajo sostenido que ha liderado desde Puerto Natales, en la Región de Magallanes, a través de la Fundación Artes de la Patagonia Austral. Su enfoque integra formación musical, bienestar psicosocial y construcción de comunidad, entendiendo la música no solo como una disciplina artística, sino como una herramienta de generación de conocimiento y transformación social.

Su ponencia, titulada "Música, bienestar emocional y resiliencia comunitaria en el extremo sur de Chile: un estudio de caso desde la Patagonia Austral", aborda experiencias desarrolladas en el territorio austral, aportando una perspectiva desde regiones extremas a discusiones internacionales sobre cultura y educación.

La aceptación de esta propuesta permite proyectar el trabajo cultural desarrollado en Puerto Natales hacia un espacio académico global, contribuyendo además a visibilizar a la Región de Magallanes como un territorio activo en la generación de conocimiento, prácticas culturales y experiencias comunitarias con impacto.

"Este proceso tiene un valor profundamente territorial. Representa a Puerto Natales, pero también a la Región de Magallanes. Demuestra que desde los territorios extremos también se genera conocimiento relevante para el debate cultural internacional", señaló Morales Chaval.

La participación en esta instancia permitirá fortalecer redes de colaboración internacional, abrir nuevas oportunidades para el desarrollo cultural en la región y consolidar el vínculo entre el trabajo territorial y los espacios globales de investigación y gestión cultural.


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