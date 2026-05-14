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14 de mayo de 2026

CENTRO DE ESTUDIANTES DEL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA REALIZÓ LIMPIEZA DE BORDE COSTERO JUNTO A LA TERCERA ZONA NAVAL

La iniciativa se enmarcó en las actividades del Mes del Mar y tuvo como objetivo fortalecer la conciencia marítima y promover el cuidado del entorno costero entre las nuevas generaciones.

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Desafiando las bajas temperaturas propias del otoño magallánico, un grupo de voluntarios del Centro de Estudiantes del Liceo Luis Alberto Barrera, junto a dotación de la Lancha de Acción Marítima (LAM) "Casma", unidad dependiente de la Tercera Zona Naval, participaron el 12 de mayo en una jornada de limpieza del borde costero de Punta Arenas.

La actividad se desarrolló en un tramo aproximado de 300 metros entre el monumento a la Goleta Ancud y el sector de las letras de la ciudad, permitiendo recolectar una importante cantidad de residuos de diversa naturaleza, los que fueron acopiados en cerca de 20 bolsas de basura.

La iniciativa se enmarcó en las actividades del Mes del Mar y tuvo como objetivo fortalecer la conciencia marítima y promover el cuidado del entorno costero entre las nuevas generaciones. Tras la jornada, los participantes compartieron un chocolate caliente, instancia que permitió cerrar la actividad en un ambiente de camaradería y reflexión.

"La experiencia fue muy positiva. A los estudiantes se les motiva explicándoles claramente en qué consiste cada actividad. Además, no es la primera vez que participan en este tipo de iniciativas; normalmente realizamos estas acciones dos o tres veces al año, ya sea a partir de invitaciones como esta o por iniciativas propias del Centro de Estudiantes", señaló Francisco Pérez Vargas, trabajador social y asesor del Centro de Estudiantes del establecimiento.

Por su parte, Isaac Bustamante, alumno de Segundo Medio y delegado de Acción y Medio Ambiente del Liceo, destacó el valor formativo de la experiencia. "Esta actividad junto a la Armada me gustó mucho porque nos enseña sobre la importancia de cuidar la naturaleza y el medio ambiente del Estrecho de Magallanes, que es parte de nuestro país. Creo que es muy importante que, como sociedad, seamos más conscientes del problema de la contaminación", expresó.

En tanto, Liam Moreno, presidente del Centro de Estudiantes, valoró la invitación y la disposición de sus compañeros para sumarse a la actividad. "Recibimos la invitación de la Armada y la incorporamos de inmediato a nuestro plan de acción. Recolectamos residuos de todo tipo, incluso ropa. Esperamos que se repitan más instancias como ésta, especialmente en el Mes del Mar, porque permiten generar conciencia sobre el cuidado del borde costero y la importancia del reciclaje", afirmó.

La actividad reflejó el compromiso conjunto entre la Armada de Chile y la comunidad educativa por fomentar el respeto por el medio ambiente y fortalecer el vínculo de los jóvenes con el mar y el patrimonio marítimo nacional.

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