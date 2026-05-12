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12 de mayo de 2026

CONAF Y EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE CELEBRAN ESTE MIÉRCOLES SU ANIVERSARIO

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes cumple este miércoles 13 de mayo 56 años de existencia y lo celebra con actividades en un programa de actividades para una Semana Aniversario que concluye este viernes.

Aniversario CONAF FOTO OFICINA REGIONAL
Creada el 13 de mayo de 1970 por el Estado de Chile y bajo el alero del Ministerio de Agricultura, CONAF tiene el mandato de protección del bosque nativo del territorio y la administración de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.

Por este motivo, CONAF en Magallanes organizó un programa de actividades para la participación de sus trabajadores y dar a conocer a la comunidad la importancia de esta fecha. La visita de Forestín a distintos espacios de la ciudad, plantación de árboles, visita a medios locales han sido algunas de las acciones que ha realizado la corporación durante esta semana-

CONAF cuenta con una oficina regional en Puntra Arenas y una oficina provincial en Última Esperanza, además de mantener presencia en Puerto Williams con una oficin que cubre el área de Cabo d Hornos y en Tierra del Fuego donde ha implementado 2 brigadas para la prevención y combate de incendios forstales: Una en Porvenir y otra en Pampa Guanaco.
En la actualidad, el director regional de la institución es John Revello Mancilla.
Aniversario del Parque Nacional Torres del Paine

De igual forma, en el mismo día que CONAF celebra su aniversario N° 56, el Parque Nacional Torre del Paine, emblemática área protegida de Magallanes y Chile, cumple 67 años de existencia, al ser creada como tal el año 1959.

Considerado uno de los parques nacionales más importantes de Chile y el mundo, el Parque Nacional Torres del Paine se encuentra bajo la administración de CONAF desde el año 1970, año de creación de la corporación, y en la actualidad con un nivel de afluencia de turistas que sobrepasan los 300 mil por temporada.
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