CONAF Y EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE CELEBRAN ESTE MIÉRCOLES SU ANIVERSARIO

Creada el 13 de mayo de 1970 por el Estado de Chile y bajo el alero del Ministerio de Agricultura, CONAF tiene el mandato de protección del bosque nativo del territorio y la administración de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.





Por este motivo, CONAF en Magallanes organizó un programa de actividades para la participación de sus trabajadores y dar a conocer a la comunidad la importancia de esta fecha. La visita de Forestín a distintos espacios de la ciudad, plantación de árboles, visita a medios locales han sido algunas de las acciones que ha realizado la corporación durante esta semana-

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CONAF cuenta con una oficina regional en Puntra Arenas y una oficina provincial en Última Esperanza, además de mantener presencia en Puerto Williams con una oficin que cubre el área de Cabo d Hornos y en Tierra del Fuego donde ha implementado 2 brigadas para la prevención y combate de incendios forstales: Una en Porvenir y otra en Pampa Guanaco.

En la actualidad, el director regional de la institución es John Revello Mancilla.

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Aniversario del Parque Nacional Torres del Paine





De igual forma, en el mismo día que CONAF celebra su aniversario N° 56, el Parque Nacional Torre del Paine, emblemática área protegida de Magallanes y Chile, cumple 67 años de existencia, al ser creada como tal el año 1959.

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Considerado uno de los parques nacionales más importantes de Chile y el mundo, el Parque Nacional Torres del Paine se encuentra bajo la administración de CONAF desde el año 1970, año de creación de la corporación, y en la actualidad con un nivel de afluencia de turistas que sobrepasan los 300 mil por temporada.