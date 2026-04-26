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26 de abril de 2026

CONAF EXIGIRÁ GUÍA ESPECIALIZADO Y EQUIPAMIENTO PARA RECORRER CIRCUITO “W” Y BASE TORRES DESDE ESTE 27 DE ABRIL

​La medida se enmarca en el inicio anticipado de la temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine.

TORRES DEL PAINE

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes informó que, a partir de este lunes 27 de abril, será obligatorio contar con guía especializado para realizar el circuito de montaña “W” y el sendero Base Torres en el Parque Nacional Torres del Paine. La exigencia se suma al uso de equipamiento adecuado para condiciones invernales.

Entre los implementos requeridos se incluyen microcrampones, bastones de trekking y linterna frontal, entre otros elementos necesarios para enfrentar las condiciones propias de la temporada. La medida busca reforzar la seguridad de quienes visitan uno de los principales destinos turísticos de la región.

Desde Conaf indicaron que esta disposición se enmarca en el Reglamento vigente para actividades turísticas en condiciones invernales del parque. Asimismo, señalaron que la medida será evaluada de forma permanente y su continuidad o levantamiento será informado oportunamente.

La temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine se extiende hasta el 30 de agosto, mientras que la temporada estival 2026-2027 comenzará oficialmente el 1 de septiembre. Habitualmente, este periodo inicia el 1 de mayo, sin embargo, este año se decidió adelantar debido a las variables condiciones climáticas registradas en los últimos días.

Con esta decisión, la corporación busca reducir riesgos y resguardar la seguridad de los visitantes que recorren sectores de alta complejidad dentro del parque, especialmente durante los meses de invierno.


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