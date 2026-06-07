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7 de junio de 2026

FOTÓGRAFO CAPTA A PUMA ALIMENTANDO A SUS CACHORROS EN RUTA HACIA TORRES DEL PAINE

​Las imágenes registradas por Felipe Román muestran a una puma junto a sus crías a un costado del camino, generando interés entre usuarios de redes sociales y reforzando el llamado al respeto por la fauna silvestre.

Puma alimentando cachorros

El fotógrafo de naturaleza Felipe Román registró un inusual momento en las cercanías del Parque Nacional Torres del Paine, donde una puma fue captada mientras alimentaba a sus cachorros a un costado de la ruta.

Las imágenes muestran a los felinos descansando tranquilamente junto al camino, una escena poco frecuente que rápidamente llamó la atención de usuarios en redes sociales debido a la cercanía y comportamiento natural de los animales.

A través de su publicación, Román destacó la importancia de conducir con precaución al recorrer la zona, recordando que las rutas de la Patagonia son compartidas con diversas especies de fauna silvestre que pueden aparecer de manera inesperada.

"Cuando conduzcas y visites Torres del Paine, hazlo con respeto y precaución. En la Patagonia compartimos el camino con la vida silvestre, y nunca sabes qué animal puede aparecer en la ruta. Baja la velocidad. Observa. Respeta", señaló el fotógrafo junto al registro.


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