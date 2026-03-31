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31 de marzo de 2026

CONFIRMAN LA MUERTE DE “DARK”, LEGENDARIO PUMA DE LA PATAGONIA

El imponente felino fue durante años uno de los pumas más reconocidos de Torres del Paine. Su historia quedó marcada en la memoria de quienes lograron observarlo en libertad.

dark

Pumas Chile confirmó la muerte de “Dark”, un imponente puma que durante años fue considerado uno de los machos alfa más emblemáticos de la Patagonia, particularmente en el sector de Torres del Paine.

El felino destacó por su gran tamaño, su comportamiento tranquilo y su dominante presencia en el territorio, donde fue observado en múltiples ocasiones por guías, fotógrafos y visitantes. Su figura, muchas veces acompañada por hembras, lo convirtió en una verdadera leyenda de la estepa patagónica.

De acuerdo a la información entregada, sus restos serán preservados y exhibidos en un museo cercano a Punta Arenas, permitiendo que su historia continúe siendo conocida por futuras generaciones.

Desde Pumas Chile señalaron que, más allá de su muerte, el legado de “Dark” permanece en el ecosistema y en la memoria de quienes fueron testigos de su vida en libertad, reforzando además la importancia de proteger la fauna silvestre de la región.

​fotografia de @patagonia_salvaje

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