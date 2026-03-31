CONFIRMAN LA MUERTE DE “DARK”, LEGENDARIO PUMA DE LA PATAGONIA

Pumas Chile confirmó la muerte de “Dark”, un imponente puma que durante años fue considerado uno de los machos alfa más emblemáticos de la Patagonia, particularmente en el sector de Torres del Paine.

El felino destacó por su gran tamaño, su comportamiento tranquilo y su dominante presencia en el territorio, donde fue observado en múltiples ocasiones por guías, fotógrafos y visitantes. Su figura, muchas veces acompañada por hembras, lo convirtió en una verdadera leyenda de la estepa patagónica.

De acuerdo a la información entregada, sus restos serán preservados y exhibidos en un museo cercano a Punta Arenas, permitiendo que su historia continúe siendo conocida por futuras generaciones.

Desde Pumas Chile señalaron que, más allá de su muerte, el legado de “Dark” permanece en el ecosistema y en la memoria de quienes fueron testigos de su vida en libertad, reforzando además la importancia de proteger la fauna silvestre de la región.

​fotografia de @patagonia_salvaje

