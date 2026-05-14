FONDO "RECUPERANDO CHILE" FINANCIARÁ DOS PROYECTOS EN MAGALLANES PARA SUPERAR LA POBREZA

Ya se encuentra disponible el proceso de postulación para el Fondo "Recuperando Chile", iniciativa de cooperación público–privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que financia proyectos enfocados en la superación de la pobreza y las vulnerabilidades sociales.



La convocatoria de este año, que aplica para todo el país, busca que las iniciativas logren una articulación territorial y cohesión social, poniendo énfasis en los sectores afectados por la emergencia provocada por los incendios en Valparaíso, Biobío y Ñuble, donde se seleccionarán al menos 3 proyectos, mientras que en el resto del país se seleccionarán 2 proyectos por región





Para anunciar el lanzamiento de este fondo, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, se trasladó hasta la comuna de Puerto Natales, donde, junto al Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, visitó uno de los dos proyectos que durante el año 2025 resultaron favorecidos con este concurso.





La autoridad regional señaló que "en Natales conocimos el proyecto Revivir Activamente, iniciativa que durante el año pasado se implementó gracias a este fondo del Ministerio y que permitió la realización de talleres de música, incluyendo la adquisición de instrumentos musicales para los residentes de este dispositivo financiado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), con el objetivo de fortalecer la salud mental de las personas mayores. Asimismo, el proyecto consideró el mantenimiento de huertos, promoviendo la participación activa de quienes forman parte del Condominio de Viviendas Tuteladas. Esperamos que este tipo de experiencias sirvan para motivar a otras organizaciones de la sociedad civil, porque juntos queremos recuperar Chile, y superar la pobreza".





A su vez, el Delegado Liber Lazo, destacó que "hoy estuvimos con un grupo de adultos mayores residentes del Condominio de Viviendas Tuteladas para efectuar el lanzamiento de este importante fondo del Gobierno, que permite que diversos grupos de la sociedad puedan superar la condición de pobreza. Hoy vivenciamos como a través de música y al mantenimiento de un huerto comunitario, podemos contribuir a la cohesión social y a que las personas mayores puedan llevar un envejecimiento activo y en compañía".





Finalmente, Olga Llanquín Silva, usuaria del CVT, manifestó que "para mi este taller fue muy importante porque experimenté cosas que nunca había hecho, como plantar cosas en un huerto. Una piensa que es algo fácil, pero todo tiene su técnica. Aprendimos a hacer una compostera, y así reducimos bastante los residuos. Además de comer las cosas ricas que genera el huerto, el compartir con las personas ha sido algo muy importante para mi vida, sobre todo en esta etapa de jubilada".



El fondo cuenta con dos líneas de trabajo. La primera corresponde a Acción Social, orientada a financiar la ejecución de proyectos regionales destinados a la superación de la pobreza.



La segunda es la línea de Evaluación de Experiencias, la cual financia proyectos de evaluación, análisis y estudios de iniciativas ya ejecutadas o actualmente en desarrollo. Esta línea se encuentra dirigida a fundaciones, corporaciones, asociaciones y universidades públicas y privadas, que presenten propuestas de alcance nacional.



En ambas líneas de financiamiento, los proyectos podrán postular a iniciativas con un presupuesto máximo de $15 millones. Las postulaciones estarán abiertas hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a través del sitio de Fondos Concursables www.fondos.gob.cl

