13 de mayo de 2026
SENDA MAGALLANES LLEVÓ INNOVADORA EXPERIENCIA PREVENTIVA A SEMANA DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL DE INACAP
A través de lentes de simulación y actividades prácticas, la iniciativa permitió reflexionar sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias y la conducción, promoviendo decisiones informadas y una cultura preventiva entre jóvenes mayores de 18 años.
En el marco de la Semana del Bienestar Estudiantil de INACAP, el equipo de SENDA Magallanes desarrolló una intervención preventiva utilizando lentes de simulación de alcohol y marihuana, herramienta educativa orientada a personas mayores de 18 años que permite experimentar, de manera segura y controlada, cómo estas sustancias alteran la coordinación, la percepción, el equilibrio y los tiempos de reacción.
La actividad contempló circuitos y dinámicas interactivas donde las y los estudiantes pudieron enfrentar situaciones cotidianas bajo condiciones simuladas de deterioro sensorial y psicomotor, generando una experiencia concreta sobre los riesgos que implica conducir o realizar actividades bajo los efectos del alcohol y otras drogas.
Este tipo de estrategias preventivas son ampliamente utilizadas a nivel nacional e internacional debido a su alto impacto educativo, ya que permiten pasar de la información teórica a una experiencia práctica y reflexiva. A través del aprendizaje vivencial, las personas logran comprender de forma más cercana las consecuencias que el consumo puede tener en la seguridad vial, la toma de decisiones y el autocuidado.
Desde SENDA Magallanes destacaron que estas herramientas forman parte de las acciones preventivas que continuarán ampliándose en distintos espacios educativos, comunitarios y laborales de la región, especialmente en contextos vinculados a la prevención de conductas de riesgo asociadas a la conducción.
La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, señaló que “estas experiencias permiten que las personas comprendan de manera mucho más significativa cómo el consumo de alcohol y marihuana afecta habilidades fundamentales para la conducción y para la vida cotidiana. Nuestro objetivo es seguir acercando herramientas preventivas innovadoras a distintos espacios de la comunidad, promoviendo decisiones responsables y una cultura de cuidado colectivo”.
La jornada tuvo una positiva recepción por parte de las y los estudiantes, quienes participaron activamente en las dinámicas preventivas y reflexionaron sobre la importancia de prevenir situaciones de riesgo asociadas al consumo de sustancias.
En el contexto de la Semana del Bienestar Estudiantil organizada por INACAP Punta Arenas, distintas instituciones y servicios públicos participaron con actividades orientadas a promover el bienestar integral, la salud mental, el autocuidado y la vida saludable entre las y los estudiantes. La iniciativa busca generar espacios de encuentro, orientación y aprendizaje, acercando herramientas concretas que contribuyan al desarrollo personal y comunitario de la comunidad educativa, fortaleciendo además el trabajo colaborativo entre el ámbito académico y las instituciones públicas presentes en el territorio.
Tras el control de detención de este día miércoles 13 de mayo, el imputado fue enviado a prisión preventiva, con un plazo de 90 días para investigar.
Tras el control de detención de este día miércoles 13 de mayo, el imputado fue enviado a prisión preventiva, con un plazo de 90 días para investigar.