SENDA MAGALLANES LLEVÓ INNOVADORA EXPERIENCIA PREVENTIVA A SEMANA DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL DE INACAP

​En el marco de la Semana del Bienestar Estudiantil de INACAP, el equipo de SENDA Magallanes desarrolló una intervención preventiva utilizando lentes de simulación de alcohol y marihuana, herramienta educativa orientada a personas mayores de 18 años que permite experimentar, de manera segura y controlada, cómo estas sustancias alteran la coordinación, la percepción, el equilibrio y los tiempos de reacción.



La actividad contempló circuitos y dinámicas interactivas donde las y los estudiantes pudieron enfrentar situaciones cotidianas bajo condiciones simuladas de deterioro sensorial y psicomotor, generando una experiencia concreta sobre los riesgos que implica conducir o realizar actividades bajo los efectos del alcohol y otras drogas.



Este tipo de estrategias preventivas son ampliamente utilizadas a nivel nacional e internacional debido a su alto impacto educativo, ya que permiten pasar de la información teórica a una experiencia práctica y reflexiva. A través del aprendizaje vivencial, las personas logran comprender de forma más cercana las consecuencias que el consumo puede tener en la seguridad vial, la toma de decisiones y el autocuidado.



Desde SENDA Magallanes destacaron que estas herramientas forman parte de las acciones preventivas que continuarán ampliándose en distintos espacios educativos, comunitarios y laborales de la región, especialmente en contextos vinculados a la prevención de conductas de riesgo asociadas a la conducción.



La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, señaló que “estas experiencias permiten que las personas comprendan de manera mucho más significativa cómo el consumo de alcohol y marihuana afecta habilidades fundamentales para la conducción y para la vida cotidiana. Nuestro objetivo es seguir acercando herramientas preventivas innovadoras a distintos espacios de la comunidad, promoviendo decisiones responsables y una cultura de cuidado colectivo”.



La jornada tuvo una positiva recepción por parte de las y los estudiantes, quienes participaron activamente en las dinámicas preventivas y reflexionaron sobre la importancia de prevenir situaciones de riesgo asociadas al consumo de sustancias.



En el contexto de la Semana del Bienestar Estudiantil organizada por INACAP Punta Arenas, distintas instituciones y servicios públicos participaron con actividades orientadas a promover el bienestar integral, la salud mental, el autocuidado y la vida saludable entre las y los estudiantes. La iniciativa busca generar espacios de encuentro, orientación y aprendizaje, acercando herramientas concretas que contribuyan al desarrollo personal y comunitario de la comunidad educativa, fortaleciendo además el trabajo colaborativo entre el ámbito académico y las instituciones públicas presentes en el territorio.



