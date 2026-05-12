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12 de mayo de 2026

CARABINEROS DETUVO A DOS SUJETOS TRAS HALLAR COCAÍNA Y MARIHUANA EN FISCALIZACIÓN VEHICULAR EN PUNTA ARENAS

El procedimiento se originó durante patrullajes preventivos de Carabineros en el sector sur de la ciudad.

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Dos personas fueron detenidas durante un procedimiento realizado por Carabineros de la Sección Centauro de Punta Arenas, luego de que se encontraran drogas al interior del vehículo en el que se desplazaban por el sector sur de la ciudad.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer, cuando personal policial efectuaba patrullajes preventivos y detectó que el conductor del automóvil manejaba utilizando su teléfono celular, motivo por el cual se procedió a una fiscalización.

En ese instante, los funcionarios observaron que el copiloto guardó un estuche en la guantera frente a la presencia policial. Tras la revisión, Carabineros encontró nueve envoltorios con una sustancia blanca que, luego de la prueba de campo realizada por personal especializado del O.S.7, arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 6 gramos y 300 miligramos.

Además, entre las pertenencias de los ocupantes se hallaron cuatro envoltorios con sustancia vegetal, correspondiente a marihuana, con un pesaje de 4 gramos.

Posteriormente, el conductor fue trasladado hasta dependencias de la Siat Magallanes para la realización de un test de drogas, examen que arrojó positivo para consumo de cocaína y marihuana.

Ambos sujetos, de nacionalidad chilena, fueron detenidos por infracción a la Ley 20.000, mientras que el conductor también fue imputado por conducción bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, pasando a control de detención durante esta jornada.


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