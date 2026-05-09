9 de mayo de 2026
AVES MIGRATORIAS EN MAGALLANES
Cada año, miles de aves recorren grandes distancias para llegar a la región más austral del país.
En el marco del Día Internacional de las Aves Migratorias, la región de Magallanes se consolida como un punto clave en las rutas migratorias del hemisferio sur.
Según registros de la Red de Observadores Chile, diversas especies utilizan sus costas, humedales y estepas como zonas de descanso y alimentación.
Entre las aves migratorias se encuentran:
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