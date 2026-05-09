AVES MIGRATORIAS EN MAGALLANES

​En el marco del Día Internacional de las Aves Migratorias, la región de Magallanes se consolida como un punto clave en las rutas migratorias del hemisferio sur.

Según registros de la Red de Observadores Chile, diversas especies utilizan sus costas, humedales y estepas como zonas de descanso y alimentación.

Entre las aves migratorias se encuentran:



1.Playero ártico (Calidris canutus): realiza una de las hazañas migratorias más asombrosas del mundo, viajando aproximadamente 15,000 kilómetros desde sus áreas de reproducción en el Ártico canadiense hasta el extremo sur de Chile.





Créditos: @__erratico

2.Playero de Lomo Blanco (Calidris fuscicollis): visitante estival en Chile, llegando desde el Ártico (Canadá/Alaska), recorriendo más de 10.000 km.





3.Zarapito de pico recto (Limosa haemastica): viaja miles de kilómetros desde sus sitios de cría en Alaska/Canadá a zonas en Sudamérica.





​Créditos: Pío Marshall | Ladera Sur

4.Rayador (Rynchops niger): migran hacia el sur siguiendo las costas del Atlántico y el Pacífico para escapar del invierno boreal o de las crecidas de los ríos tropicales, encontrando en el Estrecho de Magallanes su límite austral de descanso y alimentación.



​5.Falaropo tricolor (Phalaropus tricolor): recorre miles de kilómetros desde Norteamérica para invernar en la región de Magallanes.

