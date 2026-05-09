EXPORTACIONES CHILENAS CRECEN 12% EN 2026 Y EL LITIO CASI TRIPLICA SUS ENVÍOS

Chile registró un récord en intercambio comercial durante los primeros cuatro meses de 2026, alcanzando operaciones por US$ 69.963 millones, lo que representa un aumento de 8,2% en comparación con igual período del año pasado. En ese contexto, las exportaciones totalizaron US$ 39.772 millones, con un crecimiento de 12%, según el último informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

El sector minero concentró el 59,4% de los envíos nacionales, sumando US$ 23.606 millones entre enero y abril. Dentro de ese escenario, el litio destacó al casi triplicar sus exportaciones respecto de 2025, alcanzando US$ 2.137 millones, impulsado principalmente por el aumento en los embarques de carbonatos, sulfatos e hidróxidos. En tanto, el cobre registró retornos por US$ 19.053 millones, equivalente a un alza de 9,6%.

Las exportaciones no tradicionales también alcanzaron cifras históricas, superando los US$ 18.201 millones. Entre los productos con mayor crecimiento aparecen jureles congelados, salmones refrigerados, avellanas, manzanas frescas, paltas y frambuesas congeladas, consolidando el desempeño de sectores distintos a la gran minería.

En el ámbito alimentario, los envíos sumaron US$ 4.895 millones, marcando un nuevo máximo histórico para el período enero-abril, con alzas impulsadas por salmones, jureles, aceite de oliva y frambuesas congeladas. Por otro lado, el sector frutícola presentó una caída de 9,2%, asociada principalmente a menores exportaciones de cerezas frescas.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, señaló que estas cifras reflejan el dinamismo de la canasta exportadora chilena y el trabajo orientado a fortalecer la apertura y diversificación de mercados.





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