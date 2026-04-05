MES DE LA COCINA CHILENA BUSCA POSICIONAR LA GASTRONOMÍA COMO MOTOR ECONÓMICO DEL TURISMO

Con el lanzamiento oficial del Mes de la Cocina Chilena 2026, realizado en el Parque Metropolitano de Santiago, se dio inicio a una agenda nacional orientada a posicionar la gastronomía como un eje relevante dentro del turismo y la economía del país. La actividad fue encabezada por la Subsecretaría de Turismo junto a actores del sector público, privado y académico.

La instancia marcó el comienzo de una serie de actividades durante abril, mes en que se celebra el Día de la Cocina Chilena. La iniciativa busca destacar la relación entre gastronomía, territorio e identidad, considerando la diversidad de productos y tradiciones presentes a lo largo del país.

Según datos de la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, un 56,5% de los turistas extranjeros consume gastronomía típica durante su estadía en Chile, cifra que supera el 60% en mercados como Francia, Italia, España y Brasil. Además, los visitantes de larga distancia registran mayores niveles de gasto, lo que posiciona a la experiencia gastronómica dentro de la oferta turística.

En términos de empleo, el rubro de alojamiento y servicios de comida concentra un alto porcentaje del empleo turístico, con entre 418 mil y 471 mil personas ocupadas durante 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. A esto se suman más de 63 mil empresas vinculadas a alimentos y bebidas en el país.

Durante la actividad, autoridades y representantes del sector abordaron la articulación de iniciativas para fortalecer la presencia de la cocina chilena en el ámbito turístico. Entre ellas se encuentra el desarrollo del “Menú de Chile”, propuesta que busca visibilizar preparaciones representativas de distintas regiones.

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Fuente: El Mostrador.