Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de abril de 2026

MES DE LA COCINA CHILENA BUSCA POSICIONAR LA GASTRONOMÍA COMO MOTOR ECONÓMICO DEL TURISMO

​La iniciativa contempla una agenda nacional que releva la identidad culinaria y su impacto en el desarrollo territorial y el empleo

cocina chilena

Con el lanzamiento oficial del Mes de la Cocina Chilena 2026, realizado en el Parque Metropolitano de Santiago, se dio inicio a una agenda nacional orientada a posicionar la gastronomía como un eje relevante dentro del turismo y la economía del país. La actividad fue encabezada por la Subsecretaría de Turismo junto a actores del sector público, privado y académico.

La instancia marcó el comienzo de una serie de actividades durante abril, mes en que se celebra el Día de la Cocina Chilena. La iniciativa busca destacar la relación entre gastronomía, territorio e identidad, considerando la diversidad de productos y tradiciones presentes a lo largo del país.

Según datos de la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, un 56,5% de los turistas extranjeros consume gastronomía típica durante su estadía en Chile, cifra que supera el 60% en mercados como Francia, Italia, España y Brasil. Además, los visitantes de larga distancia registran mayores niveles de gasto, lo que posiciona a la experiencia gastronómica dentro de la oferta turística.

En términos de empleo, el rubro de alojamiento y servicios de comida concentra un alto porcentaje del empleo turístico, con entre 418 mil y 471 mil personas ocupadas durante 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. A esto se suman más de 63 mil empresas vinculadas a alimentos y bebidas en el país.

Durante la actividad, autoridades y representantes del sector abordaron la articulación de iniciativas para fortalecer la presencia de la cocina chilena en el ámbito turístico. Entre ellas se encuentra el desarrollo del “Menú de Chile”, propuesta que busca visibilizar preparaciones representativas de distintas regiones.


Fuente: El Mostrador. 

Centolla-Austral-1

LUGARES TURÍSTICOS EN CHILE: PORVENIR Y SU GASTRONOMÍA FUEGUINA EN LA PATAGONIA AUSTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MISA DE PASCUA SE REALIZÓ EN LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS COMO PARTE DEL CIERRE DE SEMANA SANTA

Leer Más

​La ceremonia reunió a la comunidad en una de las principales actividades religiosas del calendario cristiano en la capital regional

​La ceremonia reunió a la comunidad en una de las principales actividades religiosas del calendario cristiano en la capital regional

Misa de Pascua
nuestrospodcast
cocina chilena

MES DE LA COCINA CHILENA BUSCA POSICIONAR LA GASTRONOMÍA COMO MOTOR ECONÓMICO DEL TURISMO

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
cocina chilena

MES DE LA COCINA CHILENA BUSCA POSICIONAR LA GASTRONOMÍA COMO MOTOR ECONÓMICO DEL TURISMO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | UNA SORPRENDENTE NOVEDAD

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
SERVICIOS TP 2DA VUELTA 5

CONFIRMAN CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336