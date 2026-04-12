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12 de abril de 2026

EXPORTACIONES CHILENAS CRECEN 13,8% EN PRIMER TRIMESTRE Y SUPERAN LOS US$ 30 MIL MILLONES

​El informe de la SUBREI evidenció un aumento impulsado por envíos mineros, servicios y sectores no tradicionales.

exportaciones chilenas

Las exportaciones chilenas alcanzaron los US$ 30.054 millones durante el primer trimestre de 2026, registrando un crecimiento de 13,8% en comparación con el mismo período del año anterior. Así lo dio a conocer la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), en base a cifras del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas.

El resultado estuvo marcado por el dinamismo de los envíos tanto tradicionales como no tradicionales, estos últimos superando los US$ 13.851 millones y creciendo un 12,1%. En tanto, el intercambio comercial total del país alcanzó los US$ 51.889 millones, con un alza de 8% en relación con igual periodo de 2025.

A nivel sectorial, la minería lideró el crecimiento con exportaciones por US$ 17.643 millones, destacando el carbonato de litio, que registró un aumento de 147,7%. También se observaron alzas en alimentos, manufactura química y maquinaria vinculada a la actividad minera, mientras que sectores como el frutícola y forestal presentaron caídas.

Por su parte, las exportaciones de servicios totalizaron US$ 1.020 millones, con un incremento de 18,3%, consolidando su expansión. Además, se registró un aumento en el número de empresas exportadoras, alcanzando las 5.279, incluyendo 477 que realizaron envíos por primera vez, reflejando una mayor diversificación del sector.


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