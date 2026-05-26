35% DE QUIENES BUSCAN UN CRÉDITO NO LOGRA CALIFICAR POR MOROSIDAD, SEGÚN ALPRESTAMO

El acceso al financiamiento enfrenta nuevos desafíos en Chile. El aumento del costo de la vida, las mayores tasas de interés y sistemas de evaluación financiera cada vez más completos están configurando un escenario más exigente para quienes buscan obtener un crédito.

Así lo señaló Pamela Martínez, country manager de Alprestamo Chile, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó las principales tendencias que están marcando el mercado financiero y el comportamiento de los consumidores.

Según datos de la plataforma Alprestamo, cerca de un 35% de las personas que buscan acceder a un crédito no logra calificar, siendo la morosidad uno de los factores más relevantes al momento de evaluar una solicitud.

En este contexto, Martínez explicó que las instituciones financieras cuentan hoy con más herramientas para analizar el comportamiento financiero de los usuarios, lo que hace cada vez más importante mantener las obligaciones al día y conocer el nivel real de endeudamiento.

La ejecutiva indicó que el actual escenario obliga a los consumidores a informarse mejor antes de contratar productos financieros, comparar alternativas y evaluar cuidadosamente su capacidad de pago, especialmente en momentos en que el financiamiento presenta mayores costos.

Asimismo, destacó que la incorporación de nuevos mecanismos para consolidar la información crediticia permitirá una evaluación más completa de las personas, aumentando la relevancia de mantener un historial financiero ordenado.

Desde Alprestamo señalan que, frente a este panorama, la educación financiera y la comparación de opciones se vuelven herramientas fundamentales para tomar decisiones responsables y acceder a productos acordes a las necesidades y posibilidades de cada usuario.





​

