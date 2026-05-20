INACAP PUNTA ARENAS FORTALECE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES CON HERRAMIENTAS INNOVADORAS Y PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO

Con más de 72 mil usuarios a nivel nacional, el Chat Vocacional con Inteligencia Artificial de INACAP se ha transformado en una innovadora herramienta de apoyo para estudiantes que buscan orientación sobre su futuro académico y profesional. Disponible de manera gratuita y en tiempo real, esta plataforma entrega información sobre carreras, áreas de interés y oportunidades formativas, facilitando una toma de decisiones más informada respecto a la educación superior.



El rector de INACAP, Lucas Palacios, destacó que “en un contexto social, económico y tecnológico en constante cambio, es fundamental que las personas puedan contar con herramientas que faciliten el acceso a información oportuna y relevante para la toma de decisiones sobre el futuro. La orientación vocacional hoy exige nuevas formas de acompañamiento, que integren tecnología y amplíen las oportunidades”.



En INACAP sede Punta Arenas, esta iniciativa forma parte de un trabajo más amplio de acompañamiento a estudiantes de enseñanza media de toda la región, impulsado a través de CEDEM.



En esa misma línea, la Vicerrectora de INACAP Punta Arenas, Laura Álvarez, señaló que “como sede tenemos un compromiso permanente con los estudiantes de cuarto medio de nuestra región, entregándoles múltiples herramientas que fortalezcan tanto su desarrollo académico como su orientación vocacional. Nuestro apoyo no solo se refleja en iniciativas innovadoras como el Chat Vocacional con IA, sino también en diversos programas impulsados a través de CEDEM, que buscan acompañar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida y futuro profesional”.



“Hola! Soy el Orientador IA de INACAP y estoy aquí para ayudarte a conocer nuestras carreras para que puedas tomar una decisión informada a la hora de postular. ¿Ya sabes qué carrera o curso quieres estudiar o aún estás decidiendo?” es la primera pregunta que realiza esta plataforma. Así, a partir de simples preguntas que un orientador con IA o “coach” le realiza a la persona sobre sus intereses, y según las respuestas que obtenga de parte del interesado, la plataforma va entregando alternativas de formación profesional y sobre su campo laboral, los títulos profesionales más comunes y ejemplos de empresas o rubros donde desempeñarse.



La herramienta de orientación vocacional basada en IA se encuentra disponible todos los días y a cualquier hora en el sitio web institucional, permitiendo que estudiantes desde los 13 años puedan explorar intereses, habilidades y alternativas de formación técnica y profesional, contribuyendo así a una toma de decisiones más informada y al fortalecimiento de las trayectorias educativas.

