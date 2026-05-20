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20 de mayo de 2026

"ARQUITECTURA DE RUIDO", EL DISCO REALIZADO EN BASE A EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS DE PUNTA ARENAS

Soy reportero - música.

Arquitectura de ruido - portada

Punta Arenas es una ciudad que aún conserva muchos cables aéreos. Y un músico se ha aventurado a captar los campos magnéticos que de ellos emanan y transformarlos en música. Se trata del músico puntarenense Nicolás Gómez Ampuero (integrante del dúo electrónico DISPERSIONES SONORAS), que ha publicado mediante EOLO Producciones el EP "ARQUITECTURA DE RUIDO". El trabajo explora una dimensión menos evidente del paisaje sonoro urbano: señales eléctricas, interferencias, pulsos, campos electromagnéticos y vibraciones generadas por antenas, cableados, postes, estructuras y sistemas de transmisión. Estos materiales, habitualmente invisibles e inaudibles para la percepción cotidiana, son transformados aquí en composiciones de música electrónica experimental, proponiendo una escucha expandida del territorio urbano austral.


Las grabaciones fueron realizadas con una bobina artesanal, creada de forma autodidacta a partir de una pieza recuperada de otro dispositivo eléctrico. "Esta herramienta funciona como un oído electromagnético, permitiendo captar señales que no pertenecen al campo acústico tradicional, pero que igualmente forman parte del entorno. En este gesto, el dispositivo también adquiere una dimensión poética, una pieza de otra pieza, reactivada para escuchar aquello que normalmente no vemos", explicó Nicolás Gómez.

El EP se compone de cuatro piezas principales: "EM01_Fuentes invisibles", "EM02_Campo urbano", "EM03_Pulso de calle" y "EM04_Línea fantasma". A ellas se suman tres microsurcos contextuales titulados "Notas de ruido", con muestras sin editar de algunos registros obtenidos como bitácora sonora dentro del proceso. "Este disco propone observar la ciudad como una red activa de señales, tensiones e interferencias, donde la infraestructura cotidiana se convierte en material sensible para la composición. Y también hacer preguntas, como, ¿qué efecto tienen estás señales en nuestro entorno?, ¿existen otras señales en nuestro transitar?", concluye el autor.
 
"ARQUITECTURA DE RUIDO" está disponible para su escucha en las cuentas de Bandcamp y You Tube de EOLO Producciones.

Disco "ARQUITECTURA DEL RUIDO":


Making off:

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