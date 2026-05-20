20 de mayo de 2026
"ARQUITECTURA DE RUIDO", EL DISCO REALIZADO EN BASE A EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS DE PUNTA ARENAS
Soy reportero - música.
Punta Arenas es una ciudad que aún conserva muchos cables aéreos. Y un músico se ha aventurado a captar los campos magnéticos que de ellos emanan y transformarlos en música. Se trata del músico puntarenense Nicolás Gómez Ampuero (integrante del dúo electrónico DISPERSIONES SONORAS), que ha publicado mediante EOLO Producciones el EP "ARQUITECTURA DE RUIDO". El trabajo explora una dimensión menos evidente del paisaje sonoro urbano: señales eléctricas, interferencias, pulsos, campos electromagnéticos y vibraciones generadas por antenas, cableados, postes, estructuras y sistemas de transmisión. Estos materiales, habitualmente invisibles e inaudibles para la percepción cotidiana, son transformados aquí en composiciones de música electrónica experimental, proponiendo una escucha expandida del territorio urbano austral.
PRIMER CAMBIO DE GABINETE DE KAST: SALEN TRINIDAD STEINERT Y MARA SEDINI Y MARTÍN ARRAU ASUME EN SEGURIDAD
El Presidente José Antonio Kast confirmó su primer “ajuste en el equipo de gobierno”, movimiento que se produce a menos de tres meses de iniciada su administración y que marcaría un récord desde el retorno a la democracia.
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