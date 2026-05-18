RUTA CERO EN MAGALLANES: MÁS DE 24 MIL KILÓMETROS RECORRIDOS MARCAN EL HITO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN CHILE

Con la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como escenario, el proyecto Ruta Cero concluyó exitosamente en la zona. Se trató de una iniciativa pionera en Chile y Latinoamérica: por primera vez, vehículos híbridos autorrecargables operaron en condiciones reales utilizando e-Combustibles producidos localmente a partir de energía renovable. Un hito inédito que marca el camino de la movilidad del futuro.

Impulsado por Toyota, HIF Global y Mitta, con la colaboración de Transpetrol, Ruta Cero permitió demostrar en terreno cómo tecnologías complementarias —la eficiencia de los híbridos, la electrificación y los combustibles sintéticos— pueden combinarse desde hoy para reducir emisiones sin necesidad de modificar los motores ni la infraestructura de carga actual.

El director ejecutivo de Toyota Chile, Ignacio Funés, destacó que este hito ratifica la estrategia de multi-tecnología de la marca: "Ruta Cero demostró que podemos contruir la movilidad del futro, hoy. Este proyecto refleja que hay muchas soluciones para disminuir las emisiones, que son el enemigo común y un desafío que requiere colaboración, innovación y usar todos los caminos posibles, sin dejar a nadie atrás".

Por su parte, el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo, valoró el mensaje que entregó la iniciativa. "Ruta Cero deja una señal clara: desde Magallanes, Chile puede liderar la adopción de soluciones concretas para el futuro energético global. Hemos demostrado que la tecnología y la sostenibilidad pueden convivir en el presente", dijo.

Finalmente, el gerente general de MITTA, Ignacio Correa, subrayó que "este piloto nos permitió generar evidencia técnica clave en sectores estratégicos como el turismo y la logística regional. Es un paso concreto para seguir avanzando hacia una oferta de movilidad sostenible y de alto estándar, poniendo a disposición de nuestros clientes flotas de última generación que combinan eficiencia operativa con respeto por el entorno".

Liderazgo Regional

En la actividad de cierre participaron el gobernador regional, Jorge Flies; la directora regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, Fernanda Garrido; y el seremi de Transportes, Allan Stowhas.

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, valoró el desarrollo del proyecto y felicitó a las empresas que lo hicieron posible. "Históricamente, Magallanes ha sido una región que entrega energía a Chile, primero con gas y petróleo, y hoy con su viento y la captación de CO2 del medio ambiente. No solo estamos produciendo un nuevo combustible, también estamos cambiando el mundo", señaló.

"Una cosa es contarlo y otra es ver que vehículos recorriendo 25 mil kilómetros con combustible hecho a partir del viento y el agua de Magallanes. Eso nos llena de orgullo", agregó.

El seremi de Transportes de Magallanes, Allan Stowhas, destacó el desarrollo de proyectos que apliquen estrategias multivía para alcanzar las metas de emisiones en la región. "Todo lo que vaya en dirección de llegar a 2050 a la carbono neutralidad, requiere hacer todos los esfuerzos posibles y estas iniciativas, deben ser apoyada por el Estado", aseguró.

Detalles de la iniciativa

Durante el proyecto demostrativo, los vehículos de Mitta destinados principalmente a actividades de turismo y operación regional registraron 24.880 km recorridos —equivalente a recorrer Chile de punta a punta cinco veces—, con un consumo de 1.043 litros de e-Fuel en 106 días de operación. Estos datos generaron evidencia concreta sobre el desempeño y eficiencia de la tecnología en condiciones climáticas reales.

Además, se regalaron 300 litros de gasolina sintética a dueños de vehículos Toyota de la región, quienes comprobaron en primera persona que esta innovación no requiere cambios en los motores y es una alternativa segura y más amigable con el medioambiente.

El proyecto también incluyó actividades con colegios técnicos, acercando estas tecnologías a la comunidad y formando capacidades locales para los desafíos que plantea la nueva movilidad sostenible.





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