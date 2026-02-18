“RUTA CERO”: ALCALDE RADONICH CONFIRMA QUE VEHÍCULO DE LA ALCALDÍA UTILIZARÁ E-COMBUSTIBLE DURANTE UN MES

En la Región de Magallanes se realizó el lanzamiento de Ruta Cero, la primera iniciativa en Chile que combina vehículos híbridos con combustibles sintéticos producidos localmente en condiciones reales de operación. El proyecto busca evaluar nuevas alternativas de movilidad de menor huella de carbono, posicionando a la Patagonia como un laboratorio natural para la transición energética.​



La iniciativa es impulsada por Toyota, HIF Global y Mitta y cuenta con la colaboración de Transpetrol. Contempla el uso de vehículos híbridos autorrecargables operando con e-Combustibles producidos a partir de energía eólica e hidrógeno verde en la planta Haru Oni de HIF, en Magallanes. Los vehículos serán utilizados principalmente en actividades vinculadas al turismo y operación regional, permitiendo generar información concreta sobre desempeño, eficiencia y experiencia de uso en condiciones reales.​



Durante el lanzamiento se realizó un panel con representantes de las empresas participantes y autoridades regionales, donde se abordaron los desafíos de la descarbonización, el potencial de los combustibles sintéticos, la estrategia multivía hacia la carbono neutralidad y las oportunidades de desarrollo energético para la región.​

El delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, destacó que este proyecto resalta "el compromiso con los habitantes de distintos puntos de nuestra región, que demandan energía y sobre todo en una región también como la nuestra".​

Por su parte el seremi de Energía y Medio Ambiente, Enrique Rebolledo, aseguró que "la crisis climática ha hecho que hoy estemos hablando de nuevos tipos de energéticos. Tenemos un desafío como país de ser carbonos neutrales a 2050".​



Finalmente, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, anunció que el vehículo de la Alcaldía utilizará durante un mes este e-Combustible como parte del piloto. “El cambio climático es real, aquí lo vemos y sufrimos. Vamos a ser parte de este piloto comprobando que este e-Combustible funcione y es algo concreto para bajar esta huella de carbono desde donde el mundo empieza, en la Antártica”, afirmó.

Asimismo, asistieron Fernanda Garrido, directora regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; María José Navajas, directora regional de Corfo; y Marlene España, seremi de Economía, junto a otras autoridades y representantes del ámbito público y privado, quienes valoraron la iniciativa.​



Colaboración para avanzar en la transición energética

Desde las empresas participantes destacaron que Ruta Cero busca generar evidencia práctica sobre cómo distintas tecnologías pueden complementarse para reducir emisiones desde hoy, especialmente en territorios donde la transición energética presenta desafíos particulares.

Ignacio Funés, director ejecutivo de Toyota Chile, destacó cómo la estrategia multivía se tangibiliza en este proyecto. "Creemos que todas las tecnologías de movilidad deben contribuir a reducir las emisiones. Por eso Ruta Cero es un proyecto especialmente relevante, porque los vehículos híbridos ya permiten disminuir de forma significativa el CO2 y, al combinarlos con e-Combustibles producidos en Magallanes, ese potencial es aún mayor. Estamos probando en condiciones reales lo que puede ser una solución concreta e inmediata para avanzar hacia una movilidad con menor impacto ambiental", enfatizó.​



Desde HIF Global destacaron el rol estratégico de Magallanes en la producción de e-Combustibles y el potencial de este tipo de experiencias para acelerar su adopción. "Este tipo de iniciativas nos permite demostrar que cualquier vehículo puede usar nuestro e-Combustible producido en nuestra planta Haru Oni, sin requerir modificaciones", señaló Juan Eduardo Gallardo, gerente de HIF Magallanes.​



Por su parte, desde Mitta subrayaron el interés creciente por soluciones de movilidad más sustentables en el turismo y la importancia de acercar estas tecnologías a las personas en contextos reales. "Estamos muy satisfechos de poder entregar a nuestros clientes la posibilidad a conocer esta nueva tecnología de e-Combustibles en autos Toyota híbridos en Magallanes", señaló Ignacio Correa, gerente general de Mitta.





