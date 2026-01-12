Punta Arenas,
12 de enero de 2026

ANTARCTICA21 Y HIF GLOBAL RENUEVAN SU ALIANZA EXCLUSIVA: E-COMBUSTIBLES IMPULSAN EXPEDICIONES SOSTENIBLES A LA ANTÁRTICA

​Los botes zodiac del crucero Magellan Explorer de Antarctica21 operarán con gasolina sintética producida con la fuerza del viento magallánico.

a21-HIF eFuels

Antarctica21 y HIF Global consolidan la continuidad de su alianza estratégica para la presente temporada de cruceros, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la protección del ecosistema antártico. Esta colaboración posiciona a Chile y a la región de Magallanes como un referente global en el desarrollo y aplicación de soluciones energéticas limpias.

El acuerdo permite que la flota de 10 botes zodiac que transportan a turistas del crucero Magellan Explorer utilice gasolina sintética (e-Gasolina) producida en la planta HIF Haru Oni, ubicada en Punta Arenas. De este modo, Antarctica21 es la primera y única empresa de turismo antártico en operar botes de excursión con e-Gasolina, marcando un hito concreto en la adopción de combustibles sintéticos en la industria turística polar.

Este combustible, generado a partir de hidrógeno verde y CO reciclado, permite reducir significativamente la huella de carbono de las operaciones de desembarque en la Antártica, sin requerir modificaciones en los motores actuales de los botes.

"Esta renovación es una señal de continuidad y ambición. Nuestros e-Combustibles son una solución real y disponible hoy para descarbonizar sectores complejos. Apoyar nuevamente a Antarctica21 nos permite demostrar que el turismo regional puede ser un motor de innovación verde a nivel global", destacó el gerente general de HIF Latam, Victor Turpaud.

Por su parte, la CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo, comentó que "al integrar e-Combustibles en nuestras operaciones por segunda temporada consecutiva, reafirmamos nuestra responsabilidad de proteger uno de los ecosistemas más frágiles del planeta e impulsar, desde Magallanes, una transformación tecnológica real en la industria marítima y turística".

Antarctica21 también está evaluando el uso de diésel marino sintético (e-MGO) para impulsar los motores principales del crucero y combustible de aviación sintético (e-SAF) para sus operaciones aéreas.

Tal como se hizo en la temporada anterior, mientras exploran el Continente Blanco, los turistas aprenderán sobre el uso de e-Combustibles y su potencial transformador. HIF y Antarctica21 buscan transmitir así que su viaje no solo explora la Antártica, sino que busca hacerlo generando el menor impacto posible y apoyando activamente las soluciones energéticas del futuro.


hifongcanales

HIF Y ONG CANALES CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIOLABORALES EN PUNTA ARENAS

casen-2024-encuesta