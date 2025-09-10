Punta Arenas,
10 de septiembre de 2025

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

​La donación forma parte de un acuerdo entre la Fiscalía de Punta Arenas y el joven de 19 años como parte de una salida alternativa tras su polémico arribo a la Antártica.

ethanguon

Este martes, hasta la sede de la Fundación Nuestros Hijos (FNH) llegó Ethan Guo a realizar una millonaria donación para apoyar a los niños y niñas con cáncer.

Cabe recordar que el piloto e influencer estadounidense se hizo conocido tras estar más de dos meses en territorio antártico chileno luego de un polémico arribo sin permiso.

“Están haciendo un gran trabajo aquí”

Los US$ 30 mil donados Guo están destinados a financiar programas de rehabilitación oncológica infantil, siendo una contribución enmarcada en la cooperación entre la FNH y el Hospital St. Jude, alianza que busca fortalecer los programas de atención y mejorar la calidad de vida de menores con cáncer en Chile.

La donación corresponde a un acuerdo entre el joven de 19 años y la Fiscalía de Punta Arenas para cerrar la causa judicial a propósito de su arribo a la Antártica. Se trata de un aporte de carácter voluntario, cuya beneficiaria final es Fundación Nuestros Hijos en su calidad de entidad asociada al Hospital St. Jude.

La FNH, sin referirse al proceso judicial, agradeció el aporte y recalcó la relevancia de que más recursos se destinen a la rehabilitación oncológica infantil. “Nos sirve para llamar la atención sobre esta problemática, en llamar la atención a la ayuda que necesitamos”, sostuvo su presidenta, la Dra. Marcela Zubieta.

“Aprovechamos de hacer el llamado de atención, ya que nuestra colecta nacional 2025 se prolongó una semana porque no hemos llegado a la meta, que es de $300 millones, y no podemos hacer nada sin la ayuda de toda la sociedad que nos aporte para poder dar los servicios tan necesarios para los niños”, agregó.

Por su parte, Guo hizo un llamado de atención a la prensa: “en los medios de comunicación veo noticias negativas, pero no veo información acerca del cáncer infantil”. “Están haciendo un gran trabajo aquí. Está muy subestimado. Mucha gente se centra en mí en la Antártica y en volar por todo el mundo, pero esto es mucho más importante que lo que hago”.

Fuente: cnnchile.com


PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN SUJETO POR EL DELITO DE ACOSO SEXUAL

