9 de diciembre de 2025

PUNTA ARENAS CIERRA EL AÑO CULTURAL CON CONCIERTO DE TANGO

​La actividad se realizará el 11 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro". Las invitaciones se podrán retirar el 9 y 10 de diciembre en Unimarc Sur y el Teatro Municipal "José Bohr".

En el marco de la conmemoración del Día del Tango y del cierre de la Cartelera Cultural 2025, la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Cultural presentarán el concierto "Entre Suspiros y Tango"un encuentro musical que pondrá en valor este emblemático género. La actividad se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Municipal "Claudio Paredes Chamorro".


El concierto reunirá a destacados músicos regionales en guitarra, voz, violín, cello y piano, tales como Jaime Olivares, Cristian López, Francisca Andrade, Cristian Pittet, Daniela Paz Águila y Pilar Delgado. Además, el espectáculo contará con la participación de bailarinas y bailarines del Ballet Folklórico Municipal, bajo la dirección de Óscar Carrión.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que este concierto corona un año marcado por una amplia oferta cultural municipal. "Miles de vecinos han venido a ver ballet, piano, pero también teatro, jazz y nuestras actividades culturales de los talleres, además de folclor, y puedo seguir contando una cantidad importante de actividades culturales municipales con la misma plata. Quiero reiterar, más de 62 actividades tuvimos durante este año 2025, lo que significa más de una por semana, juntando todas nuestras actividades. Y cerramos, como ya es tradición, con algo muy importante para una zona a la que le gusta el tango", señaló.


Por su parte, Maribel Valle, profesional del área de Cultura, enfatizó que este concierto reúne a talentosos músicos locales y regionales, quienes darán vida a una presentación especialmente preparada para este cierre de la cartelera anual. Sobre la entrega de entradas, Valle informó: "Partimos el martes 9, de 15:00 a 17:00 horas, en Unimarc Sur, y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal. Continuamos y finalizamos la entrega de invitaciones el 10 de diciembre, de 15:00 a 19:00 horas, solo en el Teatro Municipal. Se entregarán dos entradas por persona".


El concierto "Entre Suspiros y Tango" se presenta como el broche de oro de un año cultural intenso y diverso, invitando a la comunidad a celebrar esta tradición musical con talento local y una puesta en escena de gran nivel.


SEMINARIO “CUANDO LO EXTREMO SE CONVIERTE EN LA NORMA” EN PUNTA ARENAS

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


PATRIMONIO FÍLMICO MAGALLANES FILM INGRESA AL REGISTRO NACIONAL DE LA MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

PATRIMONIO FÍLMICO MAGALLANES FILM INGRESA AL REGISTRO NACIONAL DE LA MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO

MINISTRO DEL INTERIOR CONFIRMÓ QUE GOBIERNO ESPERA DESPACHAR EN ENERO REFORMAS AL SISTEMA POLÍTICO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CENTRO CULTURAL "LA IDEA" FUE EL ESCENARIO DE CHARLA DEL DESTACADO ESCRITOR MAGALLÁNICO Y PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025 RAMÓN DÍAZ ETEROVIC