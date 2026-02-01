SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA A GANADORES DE PRIMER CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil dio a conocer los resultados de su primer concurso nacional de investigación, instancia que buscó fortalecer el vínculo entre el mundo académico y las políticas públicas en materia de justicia juvenil. La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes y egresados de pregrado y posgrado, interesados en analizar y proponer mejoras a programas e intervenciones orientadas a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.

En total, se recibieron 13 investigaciones, las que fueron evaluadas por un jurado compuesto por representantes del Servicio, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Consejo Asesor de la revista Señales y de instituciones académicas especializadas en la temática.

La directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que el concurso permite promover investigaciones basadas en evidencia, con análisis críticos y propuestas concretas que contribuyan a mejorar el sistema de justicia juvenil y los procesos de reinserción social en el país.

En la categoría Posgrado, el primer lugar fue otorgado a Yeanette Gabriela Vilches Araya por su investigación sobre mediación penal juvenil en la Región de Tarapacá, mientras que el segundo lugar fue para Tahina Saavedra Pérez, con un estudio comparado a nivel internacional sobre la misma temática. El jurado además entregó menciones honrosas a trabajos vinculados a salud mental y a talleres deportivos como herramientas de inclusión social.

En la categoría Pregrado, el primer lugar fue obtenido por Sofía Gaete Morales, Valeria Jara Sáez y Javiera Massa Gómez, con una tesis sobre estrategias de reclutamiento de niñas y adolescentes por organizaciones criminales. El segundo lugar recayó en Isadora Paz Cáceres Arévalo, con un estudio sobre cambios en la conducta infractora desde la experiencia de jóvenes. Asimismo, se entregaron menciones honrosas a investigaciones relacionadas con reinserción educativa y representación mediática de jóvenes egresados del sistema.

Los trabajos ganadores y destacados podrán ser publicados en la revista Señales para la Reinserción Social Juvenil y difundidos a través de los canales institucionales, además de ser presentados en instancias de intercambio entre el ámbito académico y la gestión pública.





