Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de febrero de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA A GANADORES DE PRIMER CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

La iniciativa convocó a estudiantes y egresados de pre y posgrado, con trabajos orientados a mejorar las políticas públicas dirigidas a jóvenes en conflicto con la ley.

Reinsercción juvenil

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil dio a conocer los resultados de su primer concurso nacional de investigación, instancia que buscó fortalecer el vínculo entre el mundo académico y las políticas públicas en materia de justicia juvenil. La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes y egresados de pregrado y posgrado, interesados en analizar y proponer mejoras a programas e intervenciones orientadas a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.

En total, se recibieron 13 investigaciones, las que fueron evaluadas por un jurado compuesto por representantes del Servicio, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Consejo Asesor de la revista Señales y de instituciones académicas especializadas en la temática.

La directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que el concurso permite promover investigaciones basadas en evidencia, con análisis críticos y propuestas concretas que contribuyan a mejorar el sistema de justicia juvenil y los procesos de reinserción social en el país.

En la categoría Posgrado, el primer lugar fue otorgado a Yeanette Gabriela Vilches Araya por su investigación sobre mediación penal juvenil en la Región de Tarapacá, mientras que el segundo lugar fue para Tahina Saavedra Pérez, con un estudio comparado a nivel internacional sobre la misma temática. El jurado además entregó menciones honrosas a trabajos vinculados a salud mental y a talleres deportivos como herramientas de inclusión social.

En la categoría Pregrado, el primer lugar fue obtenido por Sofía Gaete Morales, Valeria Jara Sáez y Javiera Massa Gómez, con una tesis sobre estrategias de reclutamiento de niñas y adolescentes por organizaciones criminales. El segundo lugar recayó en Isadora Paz Cáceres Arévalo, con un estudio sobre cambios en la conducta infractora desde la experiencia de jóvenes. Asimismo, se entregaron menciones honrosas a investigaciones relacionadas con reinserción educativa y representación mediática de jóvenes egresados del sistema.

Los trabajos ganadores y destacados podrán ser publicados en la revista Señales para la Reinserción Social Juvenil y difundidos a través de los canales institucionales, además de ser presentados en instancias de intercambio entre el ámbito académico y la gestión pública.



IMG_6539 (1)

VEINTE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD SE CERTIFICAN EN CURSO DE CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES DE MADERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

Maria Jose Quintanilla
nuestrospodcast
hyst

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Reinsercción juvenil

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA A GANADORES DE PRIMER CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
LEY DE FERIAS LIBRES

CÁMARA DESPACHA A LEY EL PROYECTO QUE RECONOCE Y FORTALECE A LAS FERIAS LIBRES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Isla Magdalena

“PINGÜINERAS PARA TODOS” JUNTO A TABSA CON DESCUENTO ESPECIAL PARA VECINOS DE PUNTA ARENAS