SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL FORTALECE TRABAJO INTERSECTORIAL PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO SUICIDA EN JÓVENES

La actividad, desarrollada junto al Ministerio de Salud, tuvo como propósito entregar herramientas simples, claras y aplicables para que los equipos puedan identificar señales de alerta y responder oportunamente ante situaciones de riesgo suicida. Con esto se busca consolidar y actualizar las capacidades técnicas de los equipos, fomentar una cultura preventiva y asegurar que las intervenciones incorporen criterios especializados y enfoques de protección.

La directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, relevó el valor de esta jornada, destacando la urgencia de trabajar de manera conjunta entre instituciones.

“La sensibilización y la detección no son la única pieza de la estrategia para abordar temas de salud mental y conducta suicida en los jóvenes con los que trabajamos. Es fundamental que este trabajo no lo realicemos como servicios aislados del contexto intersectorial, sino junto al Ministerio de Salud y sus unidades especializadas, quienes lideran las definiciones de política pública en esta materia”, señaló la directora nacional.

Durante la jornada, se presentaron cifras globales que contextualizan la relevancia del fenómeno. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta 2021 más de 720.000 personas mueren por suicidio cada año. A nivel global, el suicidio constituye como una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

En América, países como Uruguay, Surinam y Guyana presentan las tasas más altas. En Chile, si bien las cifras se mantienen por debajo del promedio regional y estables respecto a los años prepandemia, el suicidio continúa siendo un problema prioritario para las instituciones que trabajan con población juvenil, especialmente en contextos de reinserción.

En ese marco, la encargada del Programa Nacional de Prevención del Suicidio del MINSAL, Belén Vargas, detalló: “A nivel mundial, el suicidio es la principal causa de muerte en la población joven. En Chile, si bien las tasas se han mantenido estables y no muestran un aumento significativo, sigue siendo un tema que requiere atención constante y estrategias preventivas robustas”.

El Servicio de Reinserción Social Juvenil ha fortalecido sus mecanismos internos para abordar de manera más efectiva el riesgo suicida en adolescentes y jóvenes. Entre los avances destacan la actualización de lineamientos técnicos, la consolidación de sistemas de registro y análisis de incidentes críticos, y la implementación de rutas claras de derivación con la red de salud.

En esta línea, el jefe subrogante del Departamento de Medidas y Sanciones, Jorge Vásquez, explicó que “como servicio estamos muy preocupados de la situación de riesgo suicida de los jóvenes. Estamos haciendo esfuerzos por mejorar los sistemas de seguimiento y registro, para dimensionar la problemática y contribuir desde allí a la toma de decisiones y a la prevención por parte de los equipos técnicos”.

La jornada también permitió destacar el fortalecimiento de la coordinación de los equipos, así como la articulación con instancias intersectoriales. En particular, se resaltó el rol de las Mesas Regionales de Prevención del Suicidio, lideradas por las SEREMI de Salud, donde el servicio participa activamente para asegurar respuestas integradas, consistentes y oportunas.

Finalmente, los equipos técnicos del servicio enfatizaron la necesidad de fortalecer y consolidar las mesas de promoción de salud mental y prevención del suicidio en todos los centros de cumplimiento; reforzar la coordinación intersectorial para asegurar el acceso efectivo a atenciones de salud mental, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso; mantener procesos permanentes de capacitación y actualización para los equipos; y promover una vigilancia activa de señales de alerta y espacios de contención emocional para adolescentes y jóvenes.

