MÚSICA Y REINSERCIÓN SE DIERON LA MANO EN FESTIVAL DE LA VOZ EN COMPLEJO PENITENCIARIO

​En un evento marcado por la camaradería, la alegría y el respeto, el gimnasio del Complejo Penitenciario (CP) Punta Arenas albergó la primera versión del Festival de la Voz, actividad que retomó -dos décadas después- una tradición regional perdida, sirviendo la música como elemento unificador en materia de reinserción. Sobre aquel escenario, esta tarde el interno Víctor Álvarez Maldonado se consagró como triunfador en la competencia con la composición propia “Mi camino”.



Las personas privadas de libertad vibraron y corearon varias de las canciones que dieron forma a este certamen, organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH. y la Dirección Regional de Gendarmería. La artística jornada contó con la presencia del Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, la Seremi de Justicia y DD.HH., junto a su par de Gobierno, Andro Mimica, el Director Regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano, y el Alcaide del recinto penitenciario, comandante Edgardo Pérez, junto a autoridades regionales y familiares de los participantes.



Con una alegre y nutrida asistencia por parte de la población penal de Punta Arenas, esta liberadora ventana a la reinserción contó además con una variada parrilla artística, la que aportó gran realce a la presentación de las ocho canciones seleccionadas, cuyos finalistas contaron con el apoyo de Alexis Luengo, docente del Colegio Andino, quien hizo de “vocal coach”. Se alternaron como artistas sobre el escenario: el grupo de danzas urbanas AK47, la “show woman” Claudia Lucero, y las bandas Viejo Lobo de Bar y Tus Príncipes, en tanto, la animación estuvo a cargo de Isa Caselli.



La responsabilidad como jurados de esta justa musical recayó en: Jorge Risco Navarro, Tomás Villarroel Águila, Luis Caro Gómez, Paola Abello Harambour y Carlos Rosales Rivas.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, resaltó una muy buena cantidad y calidad de los participantes, y el ir construyendo “una sociedad y una inclusión que se debe abrir también a las personas que hoy en día se encuentran privadas de libertad, y que tengan estas oportunidades”, que les permitan desarrollar y expresar sus talentos a través del arte y la cultura para crear una sociedad más inclusiva y un camino hacia la reinserción.



La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, agradeció a todos quienes contribuyeron para hacer realidad y compartir este grato momento, destacando la colaboración del mundo privado, de organizaciones comunales y de instituciones públicas, así como también a los artistas invitados y familiares que vinieron a acompañar a los participantes. Agregó que esta iniciativa tras conversar con las personas privadas de libertad, quienes participan en talleres y le hicieron ver la falta de espacios de esparcimiento y acceso a la cultura, con el anhelo de “vivir algunas experiencias que no tienen por qué ser negadas por el hecho de haber cometido un delito. Y, sin lugar a dudas, llevar adelante esta iniciativa fue un tremendo desafío para todas las personas que integran hoy Gendarmería del Chile, y demostró que existe un compromiso transversal del mundo público y privado por contribuir en la reinserción de las personas privadas de libertad, a la seguridad y hay comunidades que apuestan por este camino”.



El coronel Rodrigo Campusano, Director Regional de Gendarmería, valoró el gran esfuerzo detrás de este evento con cuatro a cinco meses de preparación que involucró a todo el personal de Gendarmería de Chile, “uniformados civiles, técnicos y administrativos que participaron en este primer Festival de la Voz. Esperamos hacer el segundo. La vara nos quedó alta. Sin duda que esto ha marcado un hito importante en el complejo, en la región, que nos permite en realidad poder seguir esforzando el día a día en pos de la reinserción (de la población penal), para tener acceso a este tipo de eventos que son bastante deseados y que ellos esperan con mucha ansia”.



Víctor Álvarez, cuyo pseudónimo es Estricto Escritor, se alzó como ganador del evento con su tema “Mi Camino”. Feliz de triunfar con esta canción que escribió hace 6 meses, señaló que es su primera experiencia sobre un escenario, y espera seguir intentándolo: “quiero salir a la calle y demostrar que puedo tener mucho talento y darlo todo”. Así lo refleja el mensaje de la misma, que le da aliento y ganas de seguir luchando, “de salir de aquí y darlo todo a mi familia”.

Lucas Mora Millalonco, segundo lugar con su composición “Outro”, destacó que ésta pertenece a su disco autoproducido “El final del comienzo”, de 2023, “así que estamos contentos y agradecidos por la oportunidad, por dejarnos expresar nuestros talentos y todo nuestro don”.



El tercer premio recayó en Luis Sepúlveda Ruiz (con “Si no es muy tarde”, de Luciano Pereira), quien fue uno de los más aplaudidos y quien eligió su canción como un canto a la vida y el anhelo que brinda una nueva oportunidad. Confesó que la última vez que cantó fue cuando estuvo en la enseñanza media, “estamos hablando de 2006, 2007, así que estamos súper contentos”.



La organización del evento agradeció especialmente a la productora Vibe Eventos que aportó la amplificación del evento y al emprendimiento Belleza Sin Estrés que estuvo a cargo de peinados y maquillaje, junto a personas e instituciones que generosamente donaron los premios y estímulos para este certamen.





