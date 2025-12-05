NATALES FUE LA COMUNA ESCOGIDA PARA DAR INICIO AL MES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se conmemora el 3 de diciembre, y como todos los años, esta crucial conmemoración se traduce en la realización de actividades públicas y masivas, organizadas por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), en conjunto con la sociedad civil, municipios, entidades públicas y privadas, y que se extienden durante todo el mes para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad, personas autistas, y de las personas cuidadoras.

Para este año, las conmemoraciones en Magallanes se dieron inicio en la comuna Natales, día en el cual SENADIS junto a la Municipio organizaron tres actividades para recordar esta fecha. La primera de ellas fue el denominado "Encuentro Intersectorial de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad", donde estuvieron invitados los participantes de la Escuela de Gestión Social y Territorial, instancia formativa de SENADIS para fortalecer las capacidades de liderazgo, participación e incidencia territorial de personas con discapacidad y personas cuidadoras.

La segunda actividad consistió en una visita a los vecinos y vecinas que han recibido durante este año ayudas técnicas de alto costo por parte del Estado, entendido como los dispositivos o productos diseñados para facilitar la vida de personas con discapacidad o dependencia. Estos dispositivos fueron financiados por el programa Red Local de Apoyos y Cuidados (RLAC), por tratarse de familias beneficiarias de este programa que se encuentra inserto en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida.

El Secretario Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Magallanes y de la Antártica Chilena, Danilo Mimica, enfatizó que "quisimos conmemorar este día en la capital de la provincia de Última Esperanza, que durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric fue la comuna escogida para inaugurar una residencia para adultos con discapacidad, la primera de la región, porque la política de cuidados que hemos construido busca descentralizar la oferta en los territorios, y hacer de los cuidados una responsabilidad conjunta entre el Estado, la familia, la comunidad y el sector privado, como una forma de revertir la actual organización social de los cuidados".

A su vez, el Director de DIDECO, Sebastián Lafaurie, señaló que "para la Municipalidad de Natales, es un orgullo haber dado inicio al mes de la discapacidad, un evento que representa un sello de gestión que nuestra Alcaldesa Ana Mayorga nos pide impulsar a todos sus equipos. A través de la DIDECO, nos enfocamos en generar espacios reales de participación e inclusión. Coorganizar el Encuentro Intersectorial y las Olimpiadas por la Inclusión refuerza nuestro compromiso por la descentralización y por hacer de los cuidados una responsabilidad comunitaria en Natales".

Caminata por la Inclusión





La tercera jornada que se organizó en Natales fue las "Olimpiadas por la Inclusión", una caminata familiar que se llevó a cabo desde la Plazoleta del Pueblo Artesanal, donde las personas participantes se vistieron de su color favorito para caminar por el centro de la ciudad en compañía de las autoridades, y de quienes quisieron sumarse con energía.

La Directora Regional de SENADIS, Bernarda Cares, manifestó que "estamos mandatados a trabajar en la generación de estrategias locales que valoren la diversidad, el respeto, trato digno y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, la educación es un pilar fundamental para todas las personas con discapacidad, y desde SENADIS, impulsamos la educación inclusiva desde las distintas etapas de la vida, primera infancia, escolar y universitaria, a fin de garantizar el acceso, permanencia y el egreso de las personas estudiantes, para luego, avanzar en los procesos de inclusión laboral".

El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En tanto, en Chile el Día Nacional de la Discapacidad se establece en enero de 2006 a través del Decreto 257.

Para este año 2025, el tema proclamado por Naciones Unidas es "Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social".

