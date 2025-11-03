3 de noviembre de 2025
CONOCE CÓMO SERÁ EL VOTO O FACSÍMIL QUE RECIBIRÁS EN LAS ELECCIONES DE ESTE DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE
El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, la población chilena elegirá no solo al próximo Presidente de la República, sino también a los diputados y senadores que conformarán el nuevo ciclo parlamentario desde 2026.
Conocer el facsímil electoral es fundamental antes de dirigirse a la urna, ya que permite identificar a todos los candidatos disponibles, entender la estructura de la cédula y aprender el procedimiento correcto de plegado para depositar el voto en la urna correspondiente.
Conoce el facsímil oficial para las elecciones
El Servicio Electoral (Servel) ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio web especializado con los facsímiles oficiales de las cédulas de votación para las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025. Estos documentos se encuentran organizados por región y comuna.
Para acceder a los facsímiles:
- Ingresa a servel.cl/facsimiles-elecciones-2025/
- Selecciona tu región y comuna
- Accede a los facsímiles de candidatos presidenciales, diputados y senadores
- Revisa detalladamente el formato y procedimiento de votación
Los ocho candidatos presidenciales
La cédula electoral única contiene a ocho candidatos y candidatas que buscarán ocupar el sillón presidencial para el período 2026-2030:
- Franco Parisi Fernández
- Jeannette Jara Román
- Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio
- Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen
- José Antonio Kast Rist
- Eduardo Antonio Artes Brichetti
- Evelyn Matthei Fornet
- Harold Mayne-Nicholls Secul
En la votación presidencial, cada elector debe marcar una única preferencia, la cual corresponde al candidato o candidata que considera la más representativa de sus intereses y valores políticos.
