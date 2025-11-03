Punta Arenas,
3 de noviembre de 2025

CONOCE CÓMO SERÁ EL VOTO O FACSÍMIL QUE RECIBIRÁS EN LAS ELECCIONES DE ESTE DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

​​El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, la población chilena elegirá no solo al próximo Presidente de la República, sino también a los diputados y senadores que conformarán el nuevo ciclo parlamentario desde 2026.

facsimil2025

Conocer el facsímil electoral es fundamental antes de dirigirse a la urna, ya que permite identificar a todos los candidatos disponibles, entender la estructura de la cédula y aprender el procedimiento correcto de plegado para depositar el voto en la urna correspondiente.

Conoce el facsímil oficial para las elecciones

El Servicio Electoral (Servel) ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio web especializado con los facsímiles oficiales de las cédulas de votación para las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025. Estos documentos se encuentran organizados por región y comuna.

Para acceder a los facsímiles:

  1. Ingresa a servel.cl/facsimiles-elecciones-2025/
  2. Selecciona tu región y comuna
  3. Accede a los facsímiles de candidatos presidenciales, diputados y senadores
  4. Revisa detalladamente el formato y procedimiento de votación

Los ocho candidatos presidenciales

La cédula electoral única contiene a ocho candidatos y candidatas que buscarán ocupar el sillón presidencial para el período 2026-2030:

  1. Franco Parisi Fernández
  2. Jeannette Jara Román
  3. Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio
  4. Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen
  5. José Antonio Kast Rist
  6. Eduardo Antonio Artes Brichetti
  7. Evelyn Matthei Fornet
  8. Harold Mayne-Nicholls Secul

En la votación presidencial, cada elector debe marcar una única preferencia, la cual corresponde al candidato o candidata que considera la más representativa de sus intereses y valores políticos.




​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

