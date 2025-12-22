MONTAÑISMO EN MAGALLANES: DEPORTE, AUTOCONOCIMIENTO Y CONEXIÓN CON LA NATURALEZA

En una nueva edición de Polar en el Deporte, conducido por Eloy Lara Molina, el instructor de montaña Marcelo Noria reflexionó sobre el valor del deporte como herramienta de bienestar físico y mental. Con más de 20 años dedicados al montañismo, Noria señaló que “hacer deporte ayuda a estar mejor” y destacó que, por las condiciones climáticas de la región, los magallánicos tienen un gran potencial en disciplinas indoor y en deportes que requieren una base física sólida.

Durante la conversación en Polar en el Deporte, el invitado explicó que el montañismo exige preparación progresiva y no es una actividad improvisada. Relató cómo su infancia en Cerro Sombrero, marcada por una potente infraestructura deportiva y el acompañamiento constante de profesores, influyó directamente en su vínculo con la actividad física. Esa experiencia —indicó— forjó una generación con fuerte motivación por el deporte, lo que en su caso derivó en explorar múltiples disciplinas antes de llegar a la montaña.

En Polar Comunicaciones, Marcelo Noria también abordó la dimensión histórica y formativa del montañismo, recordando que esta práctica existe desde tiempos ancestrales y evolucionó en Europa con el surgimiento de los guías de montaña. Hoy, como instructor nivel 2 de la Federación de Montañismo de Chile, destacó que se trata de un deporte integral que combina técnica, tecnología, autocuidado y un profundo contacto con la naturaleza. “Es un deporte muy lindo, porque te permite entender quién eres dentro de un escenario tan gigante como la montaña”, concluyó.









