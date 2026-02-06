COLUMNA DE OPINIÓN | 79 AÑOS DE LA BASE NAVAL ANTÁRTICA “CAPITÁN ARTURO PRAT”

El 06 de febrero de 1947, en un apartado rincón del Territorio Chileno Antártico, en parajes de hielo y acompañados por la inmensidad del continente blanco, el Comodoro Federico Guesalaga Toro daba lectura al acta de fundación de la Radio Estación Radiotelegráfica y Meteorológica "Soberanía", actual Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat".

Ese día marca un antes y un después en la historia de Chile en la Antártica, transitando desde la era de balleneros, loberos, exploraciones y rescates, hacia el establecimiento de una base permanente en uno de los lugares más inhóspitos del mundo, decisión que conllevó un esfuerzo nacional organizado en pocos meses y que se materializó en el histórico viaje de la Fragata "Iquique" y el Transporte "Angamos".

Un viaje no exento de dificultades, expectación y esperanza, aquella primera dotación de "Valientes Muchachos" estuvo liderada por el Teniente Primero Boris Kopaitic O´Neill, quien junto a su pequeña dotación habitó la base que fue construida por un amplio contingente, basada en un domo metálico y una casa de madera adosada.

79 años han transcurrido de aquel importante momento, en el cual servidores navales comprometidos con Chile, cumplieron una misión de la cual la historia ha trascendido y que hoy nos da cuenta de que, a pesar de lo extremo, inhóspito y cambiante, la Armada de Chile ha operado en forma permanente desde aquel lejano 1947 y sumando año a año nuevos desafíos y enfrentando nuevos retos.

Su historia no ha estado exenta de tragedias, sacrificios y desventuras, siendo su leyenda y trascendencia, vigorosa historia que alberga silenciosos ejemplos de lo que es servir a la Patria en sus rincones más apartados.

La Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat" en sus 79 años de historia ha marcado diferentes hitos, operando la Gobernación Marítima de la Antártica Chilena, oficina de correos, oficina de registro civil, tomando los primeros datos meteorológicos antárticos por parte de aquella dotación y siguiendo una continuidad de pasión, entrega y sacrificio que hoy se refleja en las unidades navales desplegadas en Operación "Base Soberanía", Campaña Antártica, en la Gobernación Marítima de la Antártica Chilena y Capitanía de Puerto "Bahía Fildes", Capitanía de Puerto "Bahía Paraíso" y Alcaldía de Mar "Rada Covadonga", recordándonos que "Así la proa...Chile al sur limita con el polo".

