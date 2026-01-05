“1978: MEMORIAS CON HISTORIAS DE SUS PROTAGONISTAS” CASI AGOTA SU SEGUNDA EDICIÓN Y LOGRA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el investigador histórico Ernesto Paredes conversó con la ciudadanía para informar sobre el destacado posicionamiento del libro “1978: Memorias con historias de sus protagonistas en la defensa de la soberanía austral”, obra que se ha consolidado como una de las más exitosas del catálogo de la Corporación de Patrimonio Marítimo.

El libro, que reúne testimonios y memorias de veteranos movilizados durante la crisis del Canal Beagle de 1978, se encuentra prácticamente agotado en su segunda edición. La publicación fue presentada a mediados de diciembre de 2025 en Valparaíso y, desde entonces, ha evidenciado una alta demanda, poco habitual para una obra de este tipo en los últimos años.

La investigación fue desarrollada por el investigador Ernesto Paredes junto al historiador Francisco Sánchez, quienes realizaron un exhaustivo trabajo de recopilación de testimonios de Gente de Mar de la Armada de Chile. El contenido ofrece una mirada profunda a un proceso especialmente complejo vivido en la región austral, abordando aspectos humanos, operativos y estratégicos del período.

