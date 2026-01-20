Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO CARTELERA-ENE-22
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: COMUNIDAD CHILOTA EN MAGALLANES INVITA A CONMEMORAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ

Buenos días región.

corporacionculturalchiloe

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Danilo Pozo, presidente de la Corporación Cultural Red Chiloé, junto a Juan Bautista Cárdenas, primer director y vocero del Centro Hijos de Chiloé, conversaron sobre la conmemoración de los 200 años del Tratado de Tantauco y la importancia histórica que este hito tiene para el sur austral del país.

Ambos representantes destacaron que la existencia misma de Magallanes está profundamente ligada a la historia de Chiloé, recordando que el zarpe de la goleta Ancud, tripulada mayoritariamente por chilotes, desde la isla hacia el fuerte Bulnes permitió concretar la posesión efectiva del Estrecho de Magallanes. Un proceso histórico que marcó no solo la soberanía nacional, sino también la identidad cultural de la región.

En ese contexto, se extendió la invitación a la comunidad a participar de una actividad conmemorativa que se realizará el próximo viernes 23 de enero, desde las 19:00 horas, en el Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas, ubicado en avenida España 01449. La jornada contemplará presentaciones de conjuntos folclóricos, exposición artística, gastronomía típica y diversas expresiones culturales ligadas a la tradición chilota.

Juan Bautista Cárdenas adelantó que la actividad busca ser un espacio abierto para toda la comunidad, destacando el carácter festivo y participativo de la jornada. “Va a ser bonito, dinámico y entretenido”, señaló el vocero del Centro Hijos de Chiloé, reforzando la invitación a conmemorar colectivamente este importante aniversario histórico.

Desde la organización recalcaron que esta celebración no solo apunta a recordar un tratado firmado hace dos siglos, sino también a poner en valor el aporte cultural, social e histórico del pueblo chilote en la conformación de Magallanes, fortaleciendo la memoria y la identidad regional.


corporacionculturalchiloe

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: COMUNIDAD CHILOTA EN MAGALLANES INVITA A CONMEMORAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: AUTORIDADES MAGALLÁNICAS INVITAN A CELEBRAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ A CHILE

Leer Más

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

anexionchiloeachile
nuestrospodcast
incendios-700x394

BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: VÍCTIMAS FATALES SUBEN A 20 Y SON 536 LAS VIVIENDAS AFECTADAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Miguel Palma en Congreso Nacional de Logística

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO: EPAUSTRAL RESALTÓ ROL CLAVE EN CONGRESO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO CARTELERA-ENE-22
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
paula bravo, nadadora aguas gélidas

NADADORA PAULA BRAVO RELATA HISTÓRICA TRAVESÍA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
sala-1-senado-sistema cuidados

SENADO DESPACHA A LEY EL PROYECTO CHILE CUIDA Y CREA EL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS