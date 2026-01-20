A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: COMUNIDAD CHILOTA EN MAGALLANES INVITA A CONMEMORAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Danilo Pozo, presidente de la Corporación Cultural Red Chiloé, junto a Juan Bautista Cárdenas, primer director y vocero del Centro Hijos de Chiloé, conversaron sobre la conmemoración de los 200 años del Tratado de Tantauco y la importancia histórica que este hito tiene para el sur austral del país.

Ambos representantes destacaron que la existencia misma de Magallanes está profundamente ligada a la historia de Chiloé, recordando que el zarpe de la goleta Ancud, tripulada mayoritariamente por chilotes, desde la isla hacia el fuerte Bulnes permitió concretar la posesión efectiva del Estrecho de Magallanes. Un proceso histórico que marcó no solo la soberanía nacional, sino también la identidad cultural de la región.

En ese contexto, se extendió la invitación a la comunidad a participar de una actividad conmemorativa que se realizará el próximo viernes 23 de enero, desde las 19:00 horas, en el Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas, ubicado en avenida España 01449. La jornada contemplará presentaciones de conjuntos folclóricos, exposición artística, gastronomía típica y diversas expresiones culturales ligadas a la tradición chilota.

Juan Bautista Cárdenas adelantó que la actividad busca ser un espacio abierto para toda la comunidad, destacando el carácter festivo y participativo de la jornada. “Va a ser bonito, dinámico y entretenido”, señaló el vocero del Centro Hijos de Chiloé, reforzando la invitación a conmemorar colectivamente este importante aniversario histórico.

Desde la organización recalcaron que esta celebración no solo apunta a recordar un tratado firmado hace dos siglos, sino también a poner en valor el aporte cultural, social e histórico del pueblo chilote en la conformación de Magallanes, fortaleciendo la memoria y la identidad regional.

​

