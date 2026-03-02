Punta Arenas,
2 de marzo de 2026

EL CARNAVAL “RUTA DE LOS MARES” LLENÓ DE RITMO Y COLOR LAS CALLES DE PUNTA ARENAS

​Cientos de vecinas y vecinos de los sectores El Pingüino y Loteo del Mar se volcaron a las calles para disfrutar de una fiesta comunitaria que puso en valor el arte local y el fortalecimiento de la identidad regional.

carnavalpuqfebrero

​El reciente sábado, las calles de los barrios El Pingüino y Loteo del Mar se transformaron en un escenario de celebración y encuentro. El carnaval “Ruta de los Mares” congregó a familias enteras en una jornada donde la música, la danza y las artes circenses fueron las protagonistas, demostrando que el espacio público es, ante todo, un lugar para la convivencia y la cultura.

La iniciativa, impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, contó con el apoyo del programa Quiero Mi Barrio del MINVU. El evento ofreció un espectáculo de alta calidad, potenciando las expresiones que surgen y habitan en el corazón de los barrios.

El despliegue artístico fue impresionante. La energía de las batucadas Timbalada Do Sur y Blocco, más la Agrupación de Amigos Juan Wesley, marcaron el ritmo durante el trayecto por las calles Pedro Borquez y Océano Pacífico hasta desembocar en la plaza Saludable de Loteo del Mar. Durante la colorida itinerancia, se sumaron las puestas en escena del Circo de la Memoria y el elenco de Teatro Ciudadano. La tradición y la danza contemporánea estuvieron en el punto de cierre del evento, gracias a Esencias de mi Tierra y la Academia de Danza Alejandra Villarroel. Además, una intervención de artes visuales para niñas y niñlos, a cargo del Lisbeth Contreras; y las presentaciones de Kariens Ule, Emilia Pacheco, la banda Alafia y Alexideral, completaron una parrilla diversa que encantó a los asistentes.

Patricia Muñoz, de la agrupación Esencias de mi Tierra, destacó la importancia de estos espacios. "Nos parece maravillosa esta instancia de poder venir a participar junto a la comunidad, junto a los vecinos, y poder mostrar también lo que nosotros proyectamos, que es la danza".

La actividad contó con un sólido respaldo institucional. Estuvieron presentes el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz; el Subsecretario de Gobierno, Erwin Díaz; y los seremis de Gobierno, Andro Mimica; de las Culturas, Luis Navarro; de Ciencia, Verónica Vallejos, y de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz.

Al respecto, el Subsecretario de Gobierno, Erwin Díaz, subrayó el compromiso del ejecutivo con la descentralización: "Esto es la esencia de lo que hemos hecho como gobierno, es poder descentralizar tanto la atención social, pero también tiene que ver con la cultura, con fortalecer nuestros barrios, nuestros territorios, en darle más oportunidades, más visibilidad también a estos espacios".

Por su parte, el Seremi de las Culturas, Luis Navarro, enfatizó el impacto social de la jornada. "Estamos muy contentos de generar esta instancia de encuentro con la comunidad, que viene a fortalecer estos procesos de transformación social, a través del arte, la cultura y los patrimonios que se viven en los barrios".

EL VALOR DE LO COMUNITARIO
Para los habitantes del sector, el carnaval fue un respiro y un motivo de orgullo. Norma Osorio, vecina de la zona, expresó su gratitud. "Me parece maravillosa la actividad para los barrios, para nuestros niños. Muchos no tienen la posibilidad de salir de vacaciones y estas cosas alegran la vida y a la población".

El Delegado Presidencial, José Ruiz, concluyó reforzando la relevancia de recuperar los espacios públicos. "Qué mejor que ocupar el espacio público para expresar el arte y fomentar la organización comunitaria".

La "Ruta de los Mares" finalizó con una ovación cerrada, dejando claro que cuando el arte y la comunidad se encuentran, la identidad regional se fortalece y los barrios cobran una nueva vida.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN INVIERNO 2026 YA ESTÁ EN MARCHA EN MAGALLANES

CADEM: APROBACIÓN DE BORIC SUBE A 37% Y 57% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

Además un 56% considera que la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar visas a tres funcionarios chilenos fue exagerada, mientras que 33% cree que la respuesta fue proporcional al riesgo atribuido a impulsar la iniciativa.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN INVIERNO 2026 YA ESTÁ EN MARCHA EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOZA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EL CARNAVAL "RUTA DE LOS MARES" LLENÓ DE RITMO Y COLOR LAS CALLES DE PUNTA ARENAS

JUEGO PRIMERO SE AMPLÍA CON RECURSOS CONCRETOS Y PERTINENTES PARA EL APRENDIZAJE DE NIÑAS Y NIÑOS

NICOLÁS SOTO PROYECTA LOS DESAFÍOS DE SENAMA 2026 Y DESTACA AVANCES EN PORVENIR Y PUERTO NATALES