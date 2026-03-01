AUTORIDADES COORDINAN MEDIDAS PARA UN SEGURO Y ORDENADO INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026 EN MAGALLANES

Con el objetivo de garantizar un adecuado y seguro inicio del Año Escolar 2026, esta mañana se realizó una reunión de coordinación en la Delegación Presidencial, encabezada por el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, junto al Seremi de Educación, Valentín Aguilera; el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Alejandro Goic; el General de Carabineros, Marco Alvarado; directora de Junji, Paola Valenzuela y representantes de Integra, SLEP y Seguridad Pública.

La instancia permitió revisar las medidas logísticas, de transporte y seguridad que acompañarán el ingreso de más de 29 mil estudiantes a clases, programado a partir de la próxima semana en toda la región.

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, destacó que “venimos saliendo de una muy buena reunión de coordinación para preparar lo que es el inicio del año escolar en nuestra región, particularmente en la ciudad de Punta Arenas”. Informó que el transporte público contará con más de 60 buses operativos, asegurando en horario punta una frecuencia de cuatro máquinas por hora.

Asimismo, anunció un importante despliegue de Carabineros, con cinco oficiales y 57 funcionarios distribuidos en distintos puntos de la ciudad para atender posibles congestiones. También se solicitó la extensión del tiempo del semáforo en la intersección de 21 de Mayo con Independencia, sector que históricamente ha presentado aglomeraciones vehiculares.

La autoridad hizo un llamado a la comunidad a planificar sus traslados con anticipación: “Viene un nuevo impulso de gente en las calles, por tanto es importante salir con tiempo y tener paciencia frente a los atochamientos, especialmente considerando las obras en Avenida Bulnes y la seguridad de estudiantes que transitan por esos sectores”.

Por su parte, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, subrayó que desde el sector educativo ya se encuentran realizadas todas las coordinaciones necesarias. “Está completamente organizada la logística del Programa de Alimentación Escolar, que beneficia a más de 11.000 estudiantes desde Puerto Edén hasta Puerto Williams, incluyendo sectores rurales y escuelas alejadas. También está coordinada la entrega de textos y útiles escolares, así como las mantenciones realizadas por los sostenedores públicos”, explicó.

Aguilera destacó la relevancia del trabajo intersectorial, considerando que el miércoles ingresarán a clases más de 29.000 estudiantes en la región.

En materia de transporte, el Seremi Alejandro Goic informó que durante los horarios de mayor demanda —entre las 7:00 y 9:00 horas, y entre las 13:00 y 18:00 horas— se dispondrá de un plan operacional reforzado, con cuatro buses por hora en todos los recorridos, equivalentes a una frecuencia de 15 minutos. “Estamos en una mejor posición que el año anterior, prácticamente con el doble de máquinas en calle, lo que permitirá brindar un mejor servicio tanto a estudiantes como a trabajadores”, afirmó.

En tanto, el General de Carabineros, Marco Alvarado, señaló que la institución tendrá servicios especiales desde las 7:15 horas en cruces estratégicos y en las inmediaciones de establecimientos educacionales, además de patrullajes motorizados para monitorear los flujos vehiculares.

“Entendiendo que estos son días muy particulares porque es el ingreso a clases de nuestros hijos, queremos hacer el llamado para que tengan la paciencia necesaria y que puedan entender que en algunos lugares hay trabajo en la vía. Lo más importante es que los alumnos lleguen en buenas condiciones a sus establecimientos y evitar accidentes innecesarios. Con calma y con la tranquilidad suficiente para desplazarse, hay tiempo.”, indicó.

Las autoridades coincidieron en que el trabajo coordinado permitirá enfrentar de mejor manera el aumento en la movilidad que implica el retorno masivo a clases, reforzando el llamado a la responsabilidad y colaboración de toda la comunidad para que el inicio del Año Escolar 2026 se desarrolle con normalidad en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

