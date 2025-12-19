AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

​Esta tarde se desarrolló un nuevo COGRID de actualización, liderado por el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, con la participación de la Delegación Presidencial Regional, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, SENAPRED, el Alcade de la comuna de Punta Arenas, las Seremis de Gobierno, Energía, Salud, Obras Públicas y Economía, el Gobierno Regional, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), además de ENAP, EDELMAG, Aguas Magallanes, GASCO y el Ejército de Chile, entre otros organismos, con el objetivo de evaluar la evolución del incidente ocurrido en el sector Posesión y su impacto en el suministro de gas en la región.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, informó que el trabajador afectado por el incidente se encuentra fuera de riesgo, señalando que “no hubo compromiso respiratorio, tuvo quemaduras superficiales y sigue en la clínica, lo cual es una muy buena noticia”.



La autoridad destacó además la respuesta coordinada de las instituciones públicas y privadas, indicando que “fue reconocida incluso a nivel nacional la coordinación y la respuesta que hubo entre las instituciones regionales para mitigar los impactos de esta emergencia”.



En cuanto al suministro, el Delegado informó que ENAP aumentó de manera significativa la inyección de gas al sistema, logrando equilibrar el consumo regional. “Esto significa que no habrá nuevos cortes adicionales y que, a medida que se siga inyectando gas al sistema, se irá reponiendo paulatinamente el servicio a los sectores e instituciones que tuvieron cortes preventivos”.



Asimismo, adelantó que, de mantenerse las condiciones actuales, “se prevé que durante la jornada de mañana, alrededor de las 14:00 horas, se pueda estar retomando el suministro normal que tiene habitualmente la región en esta fecha”, aclarando que este escenario se mantiene bajo monitoreo permanente.



El Seremi de Energía y Minería, Sergio Cuitiño, confirmó que la emergencia principal se encuentra superada, indicando que “la inflamación producto de la fuga de gas ya está controlada y ENAP se encuentra evaluando el impacto que pudo haber generado este incendio”. Agregó que el suministro residencial está asegurado, aunque reiteró el llamado a la comunidad a “hacer un uso racional tanto del gas como de la energía eléctrica”, mientras se consolida la normalización total del sistema.



Respecto a la operación futura, el Seremi explicó que el yacimiento Cahuil cuenta con la capacidad suficiente para abastecer a Punta Arenas y Puerto Natales, aunque podrían mantenerse restricciones para grandes consumidores industriales mientras se completa la evaluación técnica de ENAP.



Por su parte, el Director (s) de SENAPRED Magallanes, Luis Calixto, señaló que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ha mantenido un monitoreo permanente desde la madrugada, destacando que “el incidente ha evolucionado de manera positiva, gracias a la coordinación público-privada que ha funcionado muy bien en horas que fueron críticas para el suministro de gas y electricidad”.



Desde SENAPRED se reiteró que el monitoreo se mantiene activo cada dos horas, tanto durante la jornada como durante el día siguiente, con el fin de evaluar la evolución del evento y adoptar oportunamente las decisiones necesarias para resguardar a la población y la infraestructura crítica.



Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la tranquilidad, a realizar un consumo responsable de gas y electricidad, y a informarse únicamente a través de los canales oficiales, mientras se avanza en la normalización completa del suministro en la región.





