Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de diciembre de 2025

AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

Cogrid act 3

​Esta tarde se desarrolló un nuevo COGRID de actualización, liderado por el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, con la participación de la Delegación Presidencial Regional, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, SENAPRED, el Alcade de la comuna de Punta Arenas, las Seremis de Gobierno, Energía, Salud, Obras Públicas y Economía, el Gobierno Regional, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), además de ENAP, EDELMAG, Aguas Magallanes, GASCO y el Ejército de Chile, entre otros organismos, con el objetivo de evaluar la evolución del incidente ocurrido en el sector Posesión y su impacto en el suministro de gas en la región.

 
El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, informó que el trabajador afectado por el incidente se encuentra fuera de riesgo, señalando que “no hubo compromiso respiratorio, tuvo quemaduras superficiales y sigue en la clínica, lo cual es una muy buena noticia”.

 
La autoridad destacó además la respuesta coordinada de las instituciones públicas y privadas, indicando que “fue reconocida incluso a nivel nacional la coordinación y la respuesta que hubo entre las instituciones regionales para mitigar los impactos de esta emergencia”.

 
En cuanto al suministro, el Delegado informó que ENAP aumentó de manera significativa la inyección de gas al sistema, logrando equilibrar el consumo regional. “Esto significa que no habrá nuevos cortes adicionales y que, a medida que se siga inyectando gas al sistema, se irá reponiendo paulatinamente el servicio a los sectores e instituciones que tuvieron cortes preventivos”.

Asimismo, adelantó que, de mantenerse las condiciones actuales, “se prevé que durante la jornada de mañana, alrededor de las 14:00 horas, se pueda estar retomando el suministro normal que tiene habitualmente la región en esta fecha”, aclarando que este escenario se mantiene bajo monitoreo permanente.

 
El Seremi de Energía y Minería, Sergio Cuitiño, confirmó que la emergencia principal se encuentra superada, indicando que “la inflamación producto de la fuga de gas ya está controlada y ENAP se encuentra evaluando el impacto que pudo haber generado este incendio”. Agregó que el suministro residencial está asegurado, aunque reiteró el llamado a la comunidad a “hacer un uso racional tanto del gas como de la energía eléctrica”, mientras se consolida la normalización total del sistema.

 
Respecto a la operación futura, el Seremi explicó que el yacimiento Cahuil cuenta con la capacidad suficiente para abastecer a Punta Arenas y Puerto Natales, aunque podrían mantenerse restricciones para grandes consumidores industriales mientras se completa la evaluación técnica de ENAP.

 
Por su parte, el Director (s) de SENAPRED Magallanes, Luis Calixto, señaló que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ha mantenido un monitoreo permanente desde la madrugada, destacando que “el incidente ha evolucionado de manera positiva, gracias a la coordinación público-privada que ha funcionado muy bien en horas que fueron críticas para el suministro de gas y electricidad”.

 
Desde SENAPRED se reiteró que el monitoreo se mantiene activo cada dos horas, tanto durante la jornada como durante el día siguiente, con el fin de evaluar la evolución del evento y adoptar oportunamente las decisiones necesarias para resguardar a la población y la infraestructura crítica.

 
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la tranquilidad, a realizar un consumo responsable de gas y electricidad, y a informarse únicamente a través de los canales oficiales, mientras se avanza en la normalización completa del suministro en la región.


Cogrid Enap 2

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

Leer Más

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

Cogrid act 3
nuestrospodcast
Mirador laguna Amarga, Torres del Paine, Laguna Amarga, Tour Full Day Paine, Full Day Paine, Tour Full Day, Full Day Paine Tour, Torres del Paine, Las Torres, mirador de las torres

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
José Luis Raniele – Jinete en crina

JOVEN JINETE MAGALLÁNICO SE PREPARA PARA REPRESENTAR A CHILE EN JESÚS MARÍA 2026

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
secreducconcursohistoria

SECREDUC ANUNCIA GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO HISTÓRICO "SERGIO LAUSIC GLASINOVIC"

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
clubwilliamsfutbol

CLUB DE PUERTO WILLIAMS OBTUVO SEGUNDO LUGAR EN TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 7 EN PUNTA ARENAS