AUTORIDADES CONFIRMAN AVANCE SOSTENIDO EN LA NORMALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID DE ACTUALIZACIÓN

Durante esta tarde se realizó un nuevo Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) de actualización, con el objetivo de analizar la evolución del incidente ocurrido en el sector Posesión, al interior de instalaciones de ENAP. La instancia fue liderada por el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, y contó con la participación de Director (s) Senapred, Alcalde Claudio Radonich, los Seremis de Energía, Gobierno, Salud, Transporte (s), ENAP, Gasco, Edelmag, Aguas Magallanes y el Gobierno Regional, entre otros organismos.

Al término de la reunión, el Delegado Presidencial Regional informó que el trabajador afectado por el incidente “evoluciona favorablemente, se encuentra fuera de riesgo vital, con quemaduras superficiales y sin compromiso de vías respiratorias”, permaneciendo aún en observación clínica. Asimismo, confirmó que no existen vías ni infraestructuras críticas comprometidas producto del evento.

Respecto del suministro energético, la autoridad regional señaló que, de acuerdo con la información entregada por ENAP y Gasco, “el sistema de gas se encuentra prácticamente equilibrado entre suministro y consumo, proyectándose para mañana el restablecimiento del suministro habitual en la región”. No obstante, precisó que aún se mantienen evaluaciones específicas en algunos ámbitos, como el abastecimiento de GNC —que requiere pruebas y análisis adicionales—, la situación de Methanex, y la reposición en establecimientos educacionales, proceso que se coordina con el SLEP y la empresa distribuidora.

El Delegado destacó especialmente el rol de la comunidad durante esta emergencia, señalando que “el compromiso de la ciudadanía fue fundamental, ya que se registró una baja significativa en el consumo, lo que demuestra una actitud responsable, informada y consciente frente a una situación de emergencia regional”. En ese contexto, reiteró el llamado a mantener un uso racional del gas y de la energía eléctrica mientras se consolida completamente la normalización del sistema.

Por su parte, el Director (s) de SENAPRED Magallanes, Luis Calixto, indicó que, si bien la emergencia ha mostrado una evolución positiva tanto en Posesión como en el abastecimiento de gas en Punta Arenas y Puerto Natales, “el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se mantendrá en monitoreo permanente”. En ese sentido, informó que el seguimiento pasó de una frecuencia cada dos horas a una cada seis horas, con el fin de coordinar oportunamente las acciones y cursos de respuesta que sean necesarios.

Asimismo, desde SENAPRED se valoró nuevamente la conducta de la comunidad, destacando que la disminución del consumo de gas y electricidad contribuyó de manera directa a la estabilidad del sistema durante las horas más críticas.

El Seremi de Energía, Sergio Cuitiño, confirmó que la emergencia asociada a la inflamación y a la fuga de gas “se encuentra completamente superada, con fuga cero y sin riesgos activos”. Agregó que ya está ingresando gas suficiente a la red, lo que permite iniciar la reposición de los cortes preventivos realizados durante la jornada anterior, proyectándose un balance positivo del gasoducto durante el día de mañana, lo que permitirá que los clientes industriales interrumpidos retomen progresivamente su funcionamiento normal.

No obstante, el Seremi explicó que el uso de GNC continuará bajo evaluación técnica, ya que se deben realizar pruebas adicionales para garantizar la seguridad de quienes utilizan este combustible en el transporte vehicular.

Finalmente, las autoridades destacaron la coordinación efectiva entre los servicios públicos, las empresas de servicios básicos y los organismos sectoriales, lo que permitió resguardar en todo momento el suministro residencial de gas y electricidad, así como la continuidad de los servicios esenciales para la población.

