CORFO IMPULSA INNOVACIÓN OVINA EN MAGALLANES Y AGRICULTURA TECNOLÓGICA EN EL NORTE

Con financiamiento de Corfo, Innova Región impulsa en Tierra del Fuego un proyecto que busca transformar la producción ovina regional a través de un sistema intensivo orientado a la carne, basado en ovejas de pelo y enfocado en alcanzar tres pariciones en dos años.

La iniciativa es desarrollada por Ganadera El Álamo Ltda., liderada por Jorge y Rafaella Cánepa y con apoyo técnico del INIA Kampenaike, integrando experiencia productiva y respaldo científico. El modelo apunta a romper la estacionalidad reproductiva tradicional, aumentando la eficiencia y reduciendo el número de animales necesarios para producir más carne.

Durante un Día de Campo en la Estancia San Isidro, se presentaron los avances del proyecto, incluyendo manejo de partos en galpón, sistemas de registro y resultados preliminares, con destetes cercanos al 160% y proyecciones de más de 4.000 partos anuales con 2.500 madres.

Desde INIA, el investigador Raúl Lira explicó que el sistema, basado en la raza Katahdin, permite mejorar la rentabilidad y avanzar hacia una producción más sustentable, con menor impacto ambiental y mayor sobrevivencia de corderos.

Papaya tropical bajo invernadero

El instrumento Innova Región, en su línea Innova Región Mujer, también respalda innovaciones agrícolas en el norte del país. En Pampa Concordia, la agricultora Gloria Castro, de Agrícola San Pedro, se prepara para realizar en febrero la primera cosecha de papaya tropical producida bajo invernadero, con un volumen estimado de 2 mil kilos.

El proyecto, denominado “Optimización hídrica de papaya tropical con sensores IoT”, incorpora tecnología para el monitoreo de variables productivas y uso eficiente del agua en un contexto de escasez hídrica. El cultivo se desarrolla en un invernadero de 3.500 metros cuadrados y tendrá una ventana de cosecha de aproximadamente seis meses.

La iniciativa fue presentada en un Día de Campo, donde se compartieron aprendizajes técnicos y se destacó el potencial de replicabilidad del modelo. Gloria Castro, reconocida como Mujer Innovadora 2025, subrayó el aporte de la tecnología para mejorar rendimiento, calidad y eficiencia hídrica.

Innova Región: innovación con impacto territorial

El instrumento Innova Región entrega subsidios de hasta $60 millones, con cofinanciamiento diferenciado según tamaño de empresa, y busca apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos y procesos, desde prototipos hasta su validación productiva y comercial.

Ambas experiencias reflejan cómo la innovación aplicada al agro permite fortalecer la economía regional, diversificar la matriz productiva y enfrentar los desafíos climáticos y productivos del país.

Fuente: reporteagricola.cl

