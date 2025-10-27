Punta Arenas,
27 de octubre de 2025

ALUMNOS DE LICEOS TÉCNICO-PROFESIONALES, EMPRESAS Y SECTOR PÚBLICO SE REÚNEN EN PUNTA ARENAS PARA DEBATIR E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS SOBRE HIDRÓGENO VERDE

​La instancia, que será inaugurada por el Gobernador de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies, contará también con la presencia del Seremi de Energía, de CORFO y SLEP Magallanes, además de representantes de ENAP, HIF Global y EDF Power Solutions.

Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales que participó en la final del Grand Prix Chile 2025

Punta Arenas será punto de encuentro entre el mundo de la educación técnico-profesional, el sector público y la empresa. "Industria y Capital Humano EMTP: hidrógeno verde Magallanes" es el nombre del encuentro que se llevará a cabo este martes 28 de octubre en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (Avenida Bulnes 01855), reuniendo a representantes de estos ámbitos.

"Esta actividad tiene la finalidad de acercar al sector público, la academia y la industria con los estudiantes para mostrarles que estos ámbitos tienen la capacidad y voluntad de conectarse y articularse para ofrecerles valiosas oportunidades", aseguró Carolina Domínguez, Responsable de Articulación EMTP
con Energías Renovables e H2V y Directora H2 Grand Prix Chile, Corporación Educacional SOFOFA.

"Al compartir las acciones de cada sector y conocer sus desafíos, buscamos incentivar las aspiraciones de los alumnos y que puedan proyectar sus trayectorias formativas considerando el mundo energético como una opción formativa y laboral", precisó al referirse a la jornada que se iniciará a las 10:00 horas con la bienvenida de Jorge Villaroel, decano (s) Facultad de Ingeniería de la UMAG y del Gobernador de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies.

Grand Prix y experiencia en la Expo Osaka

Estudiantes del Instituto Don Bosco Punta Arenas y de los liceos Polivalente María Behety de Menéndez y Bicentenario Luis Alberto Barrera (ubicados en la misma ciudad) serán protagonistas de este encuentro en el marco de un conversatorio que se realizará a las 12.30 horas, en el cual intercambiarán puntos de vista con Pablo Astudillo, Director de Desarrollo de la Gerencia de Nuevos Negocios de ENAP; con José Montero y Gabriela Sepúlveda de EDF Power Solutions y con Carolina Bahamonde, de HIF Global.

A partir de las 11.15 horas, el equipo HidroAustral del Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, compartirá los pormenores de su participación en Hyvolution, cumbre del hidrógeno verde en el marco de la cual se realizó el H2 Grand Prix, torneo de autos propulsados por H2V, organizada por la Red de Liceos SOFOFA, en el que se enfrentaron 20 equipos de 19 liceos técnico-profesionales de nueve regiones del país.

También hablarán de su experiencia en la Expo Osaka de Japón, evento en el cual estuvieron presentes en el marco de la semana de las Energías renovables, representando a Chile junto a otros establecimientos técnico-profesionales.

En la actividad se harán presentes, además, Sergio Cuitiño, Seremi de Energía; Rossana Alvarado, de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico de SLEP Magallanes y representantes de CORFO.


SEMINARIO DE SEGURIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SE REALIZÓ EN PUNTA ARENAS

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 8 KILOS 488 GRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA AVALUADA EN 200 MILLONES DE PESOS

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

OBSERVATORIO LABORAL ESTUDIA EL FUTURO DEL EMPLEO ANTE NUEVAS INVERSIONES EN MAGALLANES

RECONOCEN A COMUNIDADES ENAP MAGALLANES COMO LÍDER TERRITORIAL EN CAPACITACIÓN

DIPUTADO MATHESON PIDE AL MINISTRO DEL TRABAJO DESTRABAR NEGOCIACIONES DE LATAM CON SUS PILOTOS

ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE BECAS Y OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL TERRITORIO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

