CONCEJAL GERMÁN FLORES ANUNCIA AVANCES EN SEGURIDAD VIAL Y REVELA FUTURA LEY QUE OBLIGARÁ A ENTREGAR LISTADO DE PASAJEROS A MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora, entregó detalles sobre el importante proyecto de iluminación de la ruta que conecta la ciudad con el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, además de abordar medidas de seguridad comunal y futuras normativas en materia aérea.

Flores informó que las obras de iluminación y mejoras en la ruta tendrán un costo de 21 mil millones de pesos, monto que considera también intervenciones en zonas de estacionamiento, caletas, señaléticas y otros espacios asociados. El concejal explicó que prontamente serán dados a conocer los procesos de licitación para que las empresas interesadas puedan participar y avanzar en el desarrollo de esta infraestructura considerada clave para el acceso aéreo de la región.

En materia normativa, el concejal adelantó que se espera que el año 2026 ya sea ley de la República una norma que obligará a las líneas aéreas a entregar el listado de pasajeros que viajen a la Región de Magallanes, una medida de carácter preventivo pensada para fortalecer los sistemas de control y seguridad regional.

Finalmente, Flores abordó diversas acciones vinculadas a la seguridad comunal, detallando reuniones con autoridades y equipos de trabajo destinadas a fiscalizar y detener la operación de locales clandestinos en Punta Arenas. Sostuvo que estos espacios se asocian a situaciones de riesgo para la comunidad, ya que “estos lugares se prestan para fiestas, comercio sexual, consumo de alcohol y drogas, inseguridad para los vecinos”, enfatizando la necesidad de reforzar la coordinación y la labor inspectiva.



