Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA (SHOA) Y LA FUNDACIÓN ANTÁRTICA21

​El convenio, firmado en Explorers House en Punta Arenas, representa un paso importante en el compromiso de Antarctica21 y su Fundación con el avance del conocimiento científico, el trabajo colaborativo y la contribución a iniciativas globales orientadas a comprender y proteger el océano Austral.

shoafundacionantartica21

​La Fundación Antártica21 firmó un importante convenio de colaboración con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) para la instalación de un sensor especializado a bordo del Magellan Explorer, y próximamente, del Magellan Discoverer. Este dispositivo permitirá recopilar datos batimétricos georreferenciados durante las operaciones de nuestra flota en la Península Antártica.

El dispositivo, proporcionado por el SHOA, funcionará de manera autónoma registrando diariamente información de la profundidad del océano. Estos datos serán compartidos directamente con la comunidad científica y contribuirán al Proyecto Seabed 2030, una iniciativa internacional que busca cartografiar el 100% del fondo marino del planeta hacia 2030. Además, los registros permitirán mejorar cartas náuticas y mapas del fondo oceánico utilizados a nivel global.

“Este acuerdo permitirá proporcionar datos batimétricos y de geolocalización para que la Marina pueda incorporarlos en cartas náuticas y mapas del fondo marino en todo el mundo. Es un proyecto global, y para nosotros, tanto como fundación como empresa, es muy importante aportar información del fondo marino antártico”, señaló Edgardo Vega Artigues, director ejecutivo de la Fundación Antártica21.

Por su parte, Jaime Vásquez, presidente de la Junta Directiva de Antarctica21, destacó el enorme potencial de esta colaboración: “Nuestra flota permanece en la Antártida durante un periodo muy largo. Entre ambos barcos, acumulamos casi 400 días al año en la región. Esto significa que obtendremos información de calidad realmente excepcional. Aplaudo la apertura de SHOA y el hecho de que hayamos podido firmar este acuerdo, porque creemos que marca el inicio de varias iniciativas similares”.

El convenio, firmado en Explorers House en Punta Arenas, representa un paso importante en el compromiso de Antarctica21 y su Fundación con el avance del conocimiento científico, el trabajo colaborativo y la contribución a iniciativas globales orientadas a comprender y proteger el océano Austral. Asimismo, fortalece la relación de la organización con instituciones académicas y entidades dedicadas a la ciencia, el arte, la conservación y la educación vinculadas con la Antártica.

A la ceremonia asistieron representantes de instituciones nacionales e internacionales, entre ellos: miembros de las delegaciones participantes de la Comisión Hidrográfica Internacional; el Director general de la DIRECTEMAR, Contraalmirante Arturo Oxley Lizana; el Director del SHOA, Capitán de Navío Carlos Zúñiga Araya; el Presidente del Comité Directivo de GEBCO, Evert Flier; el Director de la Organización Hidrográfica Internacional, Mathias Jonas; y el Director del Instituto Antártico Chileno, Gino Cassasa, entre otros invitados.

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

Leer Más

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

Seremi BBNN MAGALLANES 2

BIENES NACIONALES DEFENDIÓ ATRIBUCIONES LEGALES DE RESERVA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE INMUEBLES FISCALES DISPONIBLES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

Homenaje al viento_2

AVANZA RECUPERACIÓN DE “HOMENAJE AL VIENTO” EN MAGALLANES

publicite aqui
ROD_3298 (Copiar)

SALUD Y EDUCACIÓN FORTALECEN CONVENIO PARA DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE CONTROLES DE SALUD ESCOLAR Y ADOLESCENTE EN MAGALLANES

