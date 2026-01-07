Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de enero de 2026

INJUV MAGALLANES Y SERNAMEG MAGALLANES FIRMAN ACUERDO OPERATIVO PARA FORTALECER EL TRABAJO INTERSECTORIAL EN LA REGIÓN

​Comunicado de prensa.

injuvsernameg1

​ El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) Magallanes y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) Magallanes firmaron un acuerdo operativo que busca potenciar la entrega de ofertas programáticas y ampliar la cobertura territorial hacia las juventudes de la región.

 
El convenio permitirá desarrollar acciones conjuntas orientadas a la prevención de las violencias de género, la promoción de la equidad, el liderazgo juvenil y la participación comunitaria. Esta alianza refuerza el compromiso de ambas instituciones de trabajar coordinadamente para acercar oportunidades de desarrollo integral a las y los jóvenes de Magallanes, consolidando la articulación intersectorial como pilar fundamental para el bienestar de la comunidad.

 
La directora de SERNAMEG Magallanes y Antártica Chilena, Pamela Leiva Burgos, destacó: “Como SernamEG Magallanes, valoramos profundamente este acuerdo con INJUV, porque nos permitirá llegar de manera más oportuna y articulada a las juventudes de la región. Queremos que las y los jóvenes cuenten con más herramientas para prevenir las violencias de género, promover relaciones sanas y fortalecer la autonomía y participación de las mujeres jóvenes”.

 
Por su parte, la directora de INJUV Magallanes, Carla Cifuentes Vladilo, señaló:

 
“La firma de este convenio con SernamEG es un paso concreto para seguir construyendo políticas públicas más integrales en el territorio. A través de esta alianza podremos potenciar nuestra oferta, llegar a nuevas juventudes y responder de mejor manera a sus realidades, poniendo en el centro el trabajo colaborativo y el impacto positivo en la vida de las personas jóvenes de Magallanes”.

balancefiestas

BALANCE FISCALIZACIONES FIN DE AÑO: SEREMI DE SALUD REALIZA MÁS DE 85 INSPECCIONES Y 6 SUMARIOS SANITARIOS EN LA REGIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
natalesvertedero

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
injuvsernameg1

INJUV MAGALLANES Y SERNAMEG MAGALLANES FIRMAN ACUERDO OPERATIVO PARA FORTALECER EL TRABAJO INTERSECTORIAL EN LA REGIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
no-vale-la-pena__-kast-evita-polemizar-con-dichos-de-boric-respecto-de-lideres-_serviles_-con-trump

"NO VALE LA PENA": KAST EVITA POLEMIZAR CON DICHOS DE BORIC RESPECTO DE LÍDERES "SERVILES" CON TRUMP

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
bebenatales2026

HOSPITAL DE PUERTO NATALES DA LA BIENVENIDA AL PRIMER BEBÉ NACIDO EN 2026