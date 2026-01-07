INJUV MAGALLANES Y SERNAMEG MAGALLANES FIRMAN ACUERDO OPERATIVO PARA FORTALECER EL TRABAJO INTERSECTORIAL EN LA REGIÓN

​ El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) Magallanes y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) Magallanes firmaron un acuerdo operativo que busca potenciar la entrega de ofertas programáticas y ampliar la cobertura territorial hacia las juventudes de la región.



El convenio permitirá desarrollar acciones conjuntas orientadas a la prevención de las violencias de género, la promoción de la equidad, el liderazgo juvenil y la participación comunitaria. Esta alianza refuerza el compromiso de ambas instituciones de trabajar coordinadamente para acercar oportunidades de desarrollo integral a las y los jóvenes de Magallanes, consolidando la articulación intersectorial como pilar fundamental para el bienestar de la comunidad.



La directora de SERNAMEG Magallanes y Antártica Chilena, Pamela Leiva Burgos, destacó: “Como SernamEG Magallanes, valoramos profundamente este acuerdo con INJUV, porque nos permitirá llegar de manera más oportuna y articulada a las juventudes de la región. Queremos que las y los jóvenes cuenten con más herramientas para prevenir las violencias de género, promover relaciones sanas y fortalecer la autonomía y participación de las mujeres jóvenes”.



Por su parte, la directora de INJUV Magallanes, Carla Cifuentes Vladilo, señaló:



“La firma de este convenio con SernamEG es un paso concreto para seguir construyendo políticas públicas más integrales en el territorio. A través de esta alianza podremos potenciar nuestra oferta, llegar a nuevas juventudes y responder de mejor manera a sus realidades, poniendo en el centro el trabajo colaborativo y el impacto positivo en la vida de las personas jóvenes de Magallanes”.



