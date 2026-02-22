Punta Arenas,
22 de febrero de 2026

SUBEN A NUEVE LAS VÍCTIMAS FATALES TRAS EXPLOSIÓN DE CAMIÓN EN RENCA

La Subsecretaría de Redes Asistenciales actualizó el estado de salud de las víctimas de la explosión del pasado jueves 19 en Renca. ​

explosion-renca-3-750x400

Con fecha domingo 22 de febrero, con corte a las 12:00, se confirmó la muerte de tres nuevas personas como consecuencia de sus graves quemaduras.

Así, la cifra de víctimas fatales tras el accidente sube a nueve.

Recordemos que la tragedia ocurrió tras el volcamiento de un camión de la empresa Gasco, que transportaba gas licuado de petróleo en la Ruta 5 Norte con General Velásquez.

Confirman 3 nuevas víctimas fatales tras explosión en Renca

En concreto, se trata de un paciente de sexo masculino en la clínica Indisa, otro paciente de sexo masculino en el Hospital Félix Bulnes y una paciente de sexo femenino en la Mutual de Seguridad.

A través de un comunicado, el organismo expresó sus condolencias a las familias y a las comunidades. Además, reconoció el trabajo de los equipos de salud que “incansablemente han estado entregando los cuidados necesarios a cada uno de los afectados por esta emergencia”.

BiobioChile


3,3% DE LOS HOGARES EN MAGALLANES FUE VÍCTIMA DE DELITOS VIOLENTOS EN 2024

SUBEN A NUEVE LAS VÍCTIMAS FATALES TRAS EXPLOSIÓN DE CAMIÓN EN RENCA

