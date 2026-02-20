DESBARATAN BANDA DE TRÁFICO DE DROGAS EN MAGALLANES: CINCO IMPUTADOS QUEDAN EN PRISIÓN PREVENTIVA

Tras una investigación de más de un año, realizada por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas de la PDI, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía y la Oficina Regional de Investigación Criminal (ORICRIM) de Gendarmería de Chile en Magallanes, se logró desbaratar una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en la región.

A partir del proceso investigativo y del cúmulo de evidencias recopiladas, se estableció que los imputados actuaban de manera organizada y concertada para cometer el delito. El líder de la agrupación viajaba constantemente desde Santiago a Punta Arenas transportando droga, la que posteriormente era comercializada entre microtraficantes y consumidores locales.

El martes 17 de febrero de este año, la PDI allanó de manera simultánea cuatro domicilios: tres en Punta Arenas y uno en la comuna de La Pintana en Santiago, donde reside el líder de la banda. No obstante, él y otros cuatro imputados fueron ubicados y detenidos en la capital magallánica por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Durante el procedimiento policial se incautaron 1 Kilo 193 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 14 gramos de resina de Cannabis, droga que de haber sido comercializada en la región hubiera alcanzado las 1.200 dosis y ganancias ilícitas cercanas a los 24 millones de pesos.

Asimismo, se hallaron $529.000 en dinero efectivo, balanzas digitales, elementos para la dosificación, munición, un revólver a fogueo y otras evidencias de interés criminalístico para la investigación.

Este viernes, la fiscal Johanna Irribarra Alarcón, de la Fiscalía SACFI, junto al Subprefecto Alfonso Salazar Conejero, jefe de la BRIANCO Punta Arenas y el Mayor Gustavo Núñez Biere, jefe operativo regional (s) de Gendarmería Magallanes, informaron sobre este golpe al tráfico de drogas en la región y el resultado de la formalización de cargos contra los cinco detenidos, quienes quedaron en prisión preventiva, mientras dure la investigación.









