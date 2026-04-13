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13 de abril de 2026

MINISTRA STEINERT LANZA “ESCUDO EN RUTA”: PLAN PARA FRENAR ROBO DE AUTOS Y TRÁFICO DE MIGRANTES

Fue en el marco del proyecto “Escudo en ruta”, un plan para frenar robo de autos, drogas y tráfico de migrantes en el norte del país.

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El gobierno impulsa plan para frenar robo de autos, drogas y tráfico de migrantes en el norte, informó este domingo el diario La Tercera.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, explicó que “Escudo en Ruta” es “un plan que estamos elaborando junto a la PDI y Carabineros de Chile para poder desarticular organizaciones criminales en todo lo que es la Ruta 5 Norte”.

Steinert encabezó un operativo de control de vehículos “Escudo en Ruta” con Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) en Huara, en la región de Tarapacá, un sector de encuentro de diferentes rutas que provienen de fronteras y de la zona norte de Chile.

Durante este domingo, la ministra inició un despliegue en la zona de Alto Hospicio, partiendo con un control de migrantes y personas con órdenes de detención y siguiendo con Escudo en Ruta, para concluir con una visita al Centro Penal.

Para ilustrar el proyecto, Steinert ejemplificó con la situación de un auto robado con denuncias en Santiago o incluso más al sur, que eventualmente traspasa la línea fronteriza y llega a Bolivia, “sin poder evitar este delito y tampoco investigar las organizaciones criminales que se encuentran detrás de este ilícito. Lo que pretendemos es atajar el delito antes, en lo que es la Ruta 5 Norte”.

La ministra señaló que la iniciativa funcionará en todo el país, para lo que deben realizar un análisis estratégico de los puntos claves, en cuanto a días y horas, para detener tanto el delito de robo de vehículos como el tráfico de migrantes y de drogas.

“Para implementar esto hemos transferido más de 4.800 millones de pesos a Carabineros, para equiparlos en tecnología”, explicó Steinert. Esto involucra cámaras corporales, drones y escáneres, que permiten ver in situ si un vehículo lleva drogas. “Esperamos que pronto se pueda materializar esa compra, para hacer más eficientes estos controles”, subrayó.

Karen Heyne, delegada presidencial provincial del Tamarugal agradeció la presencia de la ministra en la región “para darle la tranquilidad a las personas de que la pega se está haciendo. Nosotros estamos en terreno más tiempo que atrás de un escritorio”, dijo.

Durante el operativo la cifra de fiscalizados llegó a los 20, según detalló el prefecto inspector Mauricio Jorquera. “Este es un lugar estratégico donde nosotros el día de hoy estamos fiscalizando vehículos, buses y diferentes transportes vehiculares con el fin de detectar presencia de extranjeros infractores, prófugos de la justicia, como también estamos con perros detectores de drogas”.

Fuente: elmostrador.cl

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