Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

7 de julio de 2026

"JAMÁS TE OLVIDÉ": JOVEN QUE BUSCÓ 20 AÑOS A SU PERRO ENCONTRÓ A FAMILIA QUE LO ADOPTÓ EN PUNTA ARENAS

Tras publicar un emotivo mensaje en un grupo de Facebook de Punta Arenas, una joven logró contactar a la familia que cuidó a su perro "Shaggy" desde 2008: "Un alivio para mi corazón saber que fue querido".

Mujer_encontro_perro_adoptado_Punta_Arenas_2

Una historia que emocionó en redes sociales tuvo un inesperado desenlace: una joven logró encontrar a la familia que adoptó a su perro hace casi 20 años en Punta Arenas

El pasado 30 de junio, Catalina Campillay publicó un mensaje en el grupo de Facebook "Perritos perdidos Punta Arenas", donde pidió ayuda para dar con quienes habían adoptado a su mascota entre fines de 2007 y principios de 2008.

"Esta es una búsqueda muy personal que llevo en el corazón desde hace casi 20 años", escribió.

En su publicación explicó que, cuando sus padres se separaron en 2007, ella y su madre debieron trasladarse a vivir a Valparaíso, mientras que su padre permaneció en Punta Arenas por su trabajo como infante de Marina. Debido a que ya no podía hacerse cargo del perro, tuvo que buscarle un nuevo hogar.

Catalina recordó que Shaggy era un cocker spaniel macho de color café miel, de aproximadamente tres años, y que fue entregado en adopción a través de un compañero de trabajo de su padre, quien conocía a una familia con hijos.

"Lo único que deseo es saber que fue querido y feliz. Si la familia que lo adoptó llegara a leer esto, me haría inmensamente feliz conocer un poquito de su historia o ver alguna fotografía de él años después", expresó. 

El esperado desenlace

Solo unos días después, el 6 de julio, Catalina regresó al grupo para compartir una noticia que emocionó a las personas que habían seguido su historia.

"Chiquillos, les traigo noticias, logré comunicarme con la hija de la familia que adoptó a Shaggy. Ella se llama Florencia", contó.

Según relató, Florencia tenía apenas tres o cuatro años cuando el perro llegó a su hogar y le contó que Shaggy fue un compañero muy querido.

"Me comentó que era un perrito regalón y juguetón. Lo quisieron mucho, lo llevaban a sus controles con el veterinario y se dio más con ella que con sus hermanos hombres", le relató la joven.

Como imaginaba por el tiempo transcurrido, Shaggy falleció alrededor de 2012 debido a problemas cardíacos.

"Es una alegría y un alivio para mi corazón saber que fue querido y tuvo una buena vida acompañado. Me ha sacado una carga enorme de encima, donde puedo estar más tranquila y sin la incertidumbre de no saber qué fue de él", confesó. 

La publicación concluyó con una emotiva despedida dedicada al can: "Shaggyto, yo sé que ya no estás en este plano físico. Ojalá pudieras saber que jamás te olvidé y siempre estás en mi corazón. Siempre te recordaré, a tus locuras y lo cariñoso y juguetón que fuiste".

Fuente: 24horas.cl





GRAFICA PUQ

LOS VASQUEZ LLEGAN A PUNTA ARENAS CON SU GIRA "AMORES DE INVIERNO": QUEDAN LAS ÚLTIMAS ENTRADAS PARA SUS DOS PRESENTACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FUNDACIÓN CHAY CONTARÁ CON FINANCIAMIENTO PARA MANTENER RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES

Leer Más

​$48,8 millones permitirán mantener en funcionamiento la Residencia Comunitaria Vida Austral

​$48,8 millones permitirán mantener en funcionamiento la Residencia Comunitaria Vida Austral

core06072026
nuestrospodcast
PUESTA EN MARCHA CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (4)

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ADELANTA SU MARCHA BLANCA PARA ESTE MARTES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Mujer_encontro_perro_adoptado_Punta_Arenas_2

"JAMÁS TE OLVIDÉ": JOVEN QUE BUSCÓ 20 AÑOS A SU PERRO ENCONTRÓ A FAMILIA QUE LO ADOPTÓ EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Foto ZF 4

CORE RODOLFO ARECHETA CUESTIONA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA Y ADVIERTE QUE LOS MAGALLÁNICOS NO RECIBEN EL BENEFICIO DE MENORES PRECIOS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MARCELA

EL EMOTIVO RECUERDO A JOHANNA JOHNSTON DURANTE EL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
</