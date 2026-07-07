"JAMÁS TE OLVIDÉ": JOVEN QUE BUSCÓ 20 AÑOS A SU PERRO ENCONTRÓ A FAMILIA QUE LO ADOPTÓ EN PUNTA ARENAS

Una historia que emocionó en redes sociales tuvo un inesperado desenlace: una joven logró encontrar a la familia que adoptó a su perro hace casi 20 años en Punta Arenas.

El pasado 30 de junio, Catalina Campillay publicó un mensaje en el grupo de Facebook "Perritos perdidos Punta Arenas", donde pidió ayuda para dar con quienes habían adoptado a su mascota entre fines de 2007 y principios de 2008.

"Esta es una búsqueda muy personal que llevo en el corazón desde hace casi 20 años", escribió.

En su publicación explicó que, cuando sus padres se separaron en 2007, ella y su madre debieron trasladarse a vivir a Valparaíso, mientras que su padre permaneció en Punta Arenas por su trabajo como infante de Marina. Debido a que ya no podía hacerse cargo del perro, tuvo que buscarle un nuevo hogar.

Catalina recordó que Shaggy era un cocker spaniel macho de color café miel, de aproximadamente tres años, y que fue entregado en adopción a través de un compañero de trabajo de su padre, quien conocía a una familia con hijos.

​"Lo único que deseo es saber que fue querido y feliz. Si la familia que lo adoptó llegara a leer esto, me haría inmensamente feliz conocer un poquito de su historia o ver alguna fotografía de él años después", expresó.

El esperado desenlace

Solo unos días después, el 6 de julio, Catalina regresó al grupo para compartir una noticia que emocionó a las personas que habían seguido su historia.

"Chiquillos, les traigo noticias, logré comunicarme con la hija de la familia que adoptó a Shaggy. Ella se llama Florencia", contó.

​Según relató, Florencia tenía apenas tres o cuatro años cuando el perro llegó a su hogar y le contó que Shaggy fue un compañero muy querido.

"Me comentó que era un perrito regalón y juguetón. Lo quisieron mucho, lo llevaban a sus controles con el veterinario y se dio más con ella que con sus hermanos hombres", le relató la joven.

Como imaginaba por el tiempo transcurrido, Shaggy falleció alrededor de 2012 debido a problemas cardíacos.

"Es una alegría y un alivio para mi corazón saber que fue querido y tuvo una buena vida acompañado. Me ha sacado una carga enorme de encima, donde puedo estar más tranquila y sin la incertidumbre de no saber qué fue de él", confesó.

La publicación concluyó con una emotiva despedida dedicada al can: "Shaggyto, yo sé que ya no estás en este plano físico. Ojalá pudieras saber que jamás te olvidé y siempre estás en mi corazón. Siempre te recordaré, a tus locuras y lo cariñoso y juguetón que fuiste".

Fuente: 24horas.cl



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