CON 64 ALEGORÍAS Y UN NUEVO FORMATO, PUNTA ARENAS CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO

La Municipalidad de Punta Arenas ya se encuentra en la recta final para el inicio de las actividades de la trigésima edición del Carnaval de Invierno. Así lo confirmó esta mañana el encargado de Eventos del municipio, Javier Biskupovic, durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde entregó detalles de la programación, la logística y las novedades que marcarán la tradicional celebración.

El puntapié inicial será este viernes con el esperado concierto de Los Bunkers, programado para las 20:00 horas, aunque desde las 18:00 horas el público podrá disfrutar de presentaciones de artistas regionales que abrirán la jornada.

"Comienza el día de hoy con el concierto de los bunkers 20 horas, pero de las 18:00 h en adelante ya van a ver también en teloneros locales y poder separar de cierta forma el evento de música de concierto", explicó Biskupovic.

El encargado de Eventos señaló que la principal novedad de este año consiste en separar el espectáculo musical del tradicional desfile de carnaval, una decisión adoptada tras escuchar las observaciones realizadas por los propios participantes durante las últimas ediciones.

"Es algo que... accedimos debido a peticiones de los mismos participantes del carnaval, las últimas 3 versiones con los artistas que venían al cierre del show se nos daba que el carnaval no alcanzaba a terminar por completo porque la gente se lanzado al escenario y no permitía el paso de los últimos carros. Por lo tanto, en esta ocasión que una ocasión especial porque son 30 años del carnaval. Decidimos cambiar el show para el día viernes."

Respecto al concierto inaugural, destacó que la banda nacional llegará con un espectáculo de una hora y media, acompañado por artistas locales como las solistas Catherine Benegas y Dayana Sephanoides, además del grupo Inestables.

"Esperamos que el público nos acompañe, va a ser un muy buen show. Los bunker vienen con todo un show de 1:30 h. Su mejor repertorio."

En relación con el Carnaval de Invierno, Biskupovic informó que tanto el sábado como el domingo las actividades comenzarán a las 17:30 horas y se espera finalizar cerca de las 22:00 horas.

Uno de los aspectos más relevantes será el aumento de participantes. Este año desfilarán 64 alegorías, superando ampliamente las 53 registradas en la edición anterior.

"Este año tenemos un número mayor de participantes, este año son 64 las alegorías que van a participar en relación a las 53 que habían estado el año pasado."

Asimismo, explicó que se implementaron mejoras en el recorrido para agilizar el desplazamiento de las comparsas. El tramo comprendido entre el Parque de los Dinosaurios y el palco oficial permanecerá despejado, permitiendo un avance más expedito antes de la presentación frente al jurado instalado en Colón con Costanera.

El funcionario también hizo un llamado a la comunidad a colaborar con el desarrollo del evento, respetando los espacios habilitados para el público y los sectores destinados a comerciantes.

"Sabemos que la costanera es helado. Solamente la recomendación de que lleguen bien abrigado."

Sobre los puestos de venta, indicó que tanto los locales de comida como los comerciantes autorizados estarán concentrados en el sector poniente de la Costanera, permitiendo que el público pueda desplazarse con mayor comodidad sin interferir con el paso del corso.

Durante la entrevista también abordó la transmisión oficial del carnaval, aclarando que el sistema implementado este año no será exclusivo para un solo medio de comunicación, sino que permitirá que distintos medios puedan utilizar la señal disponible.

"Ayer hubo una reunión con los medios de comunicación durante la tarde, ahí se les explicó en realidad cómo era este tema de la transmisión, que no es una transmisión exclusiva, sino que, al contrario, da la oportunidad para que todos los medios se puedan colgar de ella."

Finalmente, Biskupovic destacó el trabajo que desarrolla el equipo municipal para concretar una de las principales celebraciones del invierno magallánico e invitó a toda la comunidad a participar tanto del concierto como del carnaval.

"Todo es para que lo disfruten la comunidad, así que contentos de de poder llevar a cabo todo esto y todos cordialmente invitados. Tanto hoy día el show de los bunkers como el sábado y domingo a vivir los 30 años del canal."





​

