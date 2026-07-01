LA 12ª GRAN MUESTRA DE COLECCIONISTAS Y MAQUETISTAS REUNIRÁ A 42 EXPOSITORES EN PUNTA ARENAS ESTE 4 Y 5 DE JULIO

La 12ª versión de la Gran Muestra de Coleccionistas y Maquetistas se realizará este 4 y 5 de julio en dependencias de la Empresa Portuaria Austral, en el Muelle Prat de Punta Arenas, con entrada liberada y una amplia variedad de piezas para toda la familia.

La actividad fue destacada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron el coleccionista de ferromodelismo y maquetismo, Javier Ratto, y la coleccionista de servilletas, Carola Cabezas, quienes invitaron a la comunidad a ser parte de esta instancia que busca acercar distintas colecciones al público, justo en la antesala del Carnaval de Invierno.

Según explicaron, la muestra funcionará el sábado de 14:00 a 20:00 horas y el domingo de 13:00 a 19:00 horas, con el objetivo de ofrecer una alternativa gratuita, entretenida y familiar para quienes transiten por el sector del carnaval.

Ratto detalló que este año participarán 42 expositores, cifra que confirma el crecimiento de la actividad y su consolidación dentro del panorama cultural de Punta Arenas. Además, recordó que en versiones anteriores la muestra ha convocado a cerca de 1.500 visitantes, gracias a la diversidad de propuestas que reúne.

“La gracia es que estamos justamente al final del trayecto del carnaval, entonces la gente puede pasar un rato muy agradable, muy entretenido, y después seguir disfrutando”, comentó el coleccionista, quien valoró el carácter transversal de la exposición.

En ese sentido, uno de los aspectos que más destacan los organizadores es la variedad generacional de los objetos expuestos. La muestra reúne desde trenes a escala, maquetas, autos y juguetes clásicos, hasta cómics, figuras de anime, llaveros, monedas, radios antiguas, barcos hechos a mano y otras piezas de alto valor para sus dueños.

Carola Cabezas, en tanto, relató su experiencia como coleccionista de servilletas, una afición que comenzó casi por casualidad mientras realizaba trabajos de decoupage en zapatillas. “La guardaba después, qué linda la servilleta, la guardo”, recordó al explicar cómo fue reuniendo ejemplares hasta descubrir que tenía una colección mucho más grande de lo que imaginaba.

Actualmente, su archivo supera las 1.200 o 1.400 servilletas, entre piezas antiguas, temáticas infantiles, religiosas y celebraciones de distintas épocas. Cabezas destacó además el valor histórico de algunos diseños, especialmente aquellos que evocan marcas, personajes y celebraciones que ya no existen.

La colección de Ratto también despierta gran interés entre el público, especialmente por el nivel de detalle de sus trenes a escala y maquetas, algunas de las cuales incorporan iluminación, escenarios completos, vehículos, animales y sistemas de vapor. El coleccionista explicó que se trata de un trabajo minucioso, con piezas que pueden tardar varios días en estar listas y cuyo valor puede ser muy alto, dependiendo de la escala y la tecnología utilizada.

Ambos invitados coincidieron en que la muestra no solo es una vitrina para colecciones poco habituales, sino también un espacio de encuentro intergeneracional, donde niños, jóvenes y adultos pueden compartir recuerdos, aprender y descubrir nuevas aficiones.

La invitación quedó hecha para este fin de semana en el Muelle Prat, donde la Gran Muestra de Coleccionistas y Maquetistas ofrecerá una nueva oportunidad para sorprenderse con objetos únicos, conversaciones entre generaciones y una alternativa cultural abierta a toda la comunidad.





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