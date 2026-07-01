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1 de julio de 2026

MUNICIPIO ENTREGA RENOVADA SEDE VECINAL PARA POBLACIÓN MANUEL CHAPARRO

La infraestructura de dos niveles, financiada con recursos del gobierno regional por más de $614 millones, permitirá fortalecer el desarrollo de actividades sociales, recreativas y comunitarias en beneficio de los habitantes del sector.

SEDE VECINAL MANUEL CHAPARRO (2)

La Municipalidad de Punta Arenas realizó este miércoles la entrega oficial de la nueva sede de la Junta de Vecinos N°12 Manuel Chaparro, culminando un proyecto de reposición que dotó al histórico barrio de un moderno espacio comunitario de más de 300 metros cuadrados, diseñado para responder a las necesidades actuales de sus organizaciones y vecinos.

La obra, financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), contempló una inversión total de $614.759.355 e incluyó la construcción de un edificio completamente nuevo de dos pisos, equipado con dos amplios salones para reuniones, oficinas, cocina industrial, calefacción central, baños inclusivos, bodegas y sistemas de seguridad; además del mobiliario necesario para su funcionamiento inmediato. El proyecto reemplazó la antigua sede, inaugurada en 1990, cuya infraestructura ya no respondía a los requerimientos de la comunidad.

Durante la ceremonia, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la nueva infraestructura responde a un compromiso asumido con los vecinos del sector y permitirá fortalecer la vida comunitaria, especialmente considerando la alta presencia de adultos mayores. "Esta era una deuda pendiente que teníamos como Municipalidad con un barrio muy importante de la ciudad. Después de la pandemia vimos con más fuerza la necesidad de recuperar los espacios de encuentro y hoy entregamos una sede moderna, pensada para recibir distintas actividades y abierta a toda la comunidad. Es una inversión de más de $600 millones financiada con recursos regionales, con un diseño que aprovecha muy bien cada espacio y que viene a complementar el trabajo que hemos realizado en iluminación, áreas públicas y mejoramiento del sector. Hoy entregamos las llaves para que este lugar empiece a llenarse de vida y de participación vecinal", señaló el jefe comunal.

El director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que el edificio fue diseñado especialmente para este proyecto por el arquitecto magallánico Néstor Vázquez, incorporando características únicas dentro de la infraestructura comunitaria de la ciudad. "Es una sede completamente nueva, construida desde cero, con un diseño que no se repite en ninguna otra de Punta Arenas. Cuenta con dos grandes salones, oficinas, calefacción central, baños inclusivos, cocina equipada y sistemas eléctricos orientados al ahorro de energía. Además, se entrega totalmente habilitada, con sillas, escritorios, mobiliario, cocina industrial y todo el equipamiento necesario para que la comunidad pueda utilizarla de inmediato", indicó.

La presidenta de la Junta de Vecinos N°12 Manuel Chaparro, Luisa Mansilla, valoró la concreción de una iniciativa esperada durante décadas por los habitantes del barrio. "Fueron muchos años de espera y realmente necesitábamos esta sede. La anterior ya no reunía las condiciones necesarias y, después de tantos años postulando, por fin llegó este momento. Ahora quiero invitar a todos los vecinos a participar, porque contamos con un espacio cómodo y amplio que podrán aprovechar los adultos mayores, las organizaciones y todas las personas que quieran desarrollar actividades comunitarias. Estoy muy feliz de haber conseguido este proyecto", expresó.

La nueva sede social permitirá ampliar la oferta de talleres, reuniones y actividades para organizaciones comunitarias del sector Manuel Chaparro, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para fortalecer la participación vecinal y la vida comunitaria en este tradicional barrio de Punta Arenas.

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