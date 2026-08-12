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12 de agosto de 2026

​COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL SENADO SESIONARÁ EN MAGALLANES

​Las sesiones se realizarán este jueves 13 y viernes 14 de agosto en Punta Arenas y contarán con la presencia de autoridades nacionales e internacionales, entre ellos subsecretarios, jefes policiales, fiscales y embajadores.

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​En un despliegue enfocado en la descentralización y el fortalecimiento de la seguridad territorial, la Comisión de Seguridad Pública del Senado sesionará de manera extraordinaria los días jueves 13 y viernes 14 de agosto en Punta Arenas.

​Las jornadas de trabajo tendrán como sede el Salón Plenario Nelda Panicucci Bianchi, ubicado en el Edificio Patrimonial del Gobierno Regional de Magallanes, donde se analizarán las principales amenazas, delitos y desafíos de la zona austral.

​El presidente de la instancia parlamentaria, el senador Karim Bianchi Retamales, destacó el hito de trasladar el trabajo legislativo a la zona:
​"Quiero anunciarle a la región de Magallanes que este 13 y 14 de agosto vamos a llevar la Comisión de Seguridad del Senado para sesionar en nuestra región, descentralizando el Senado y para poder tocar temas que son muy relevantes para la región de Magallanes, que tienen que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado, temas de la escuela de formación de Carabineros y además, los principales delitos que hoy se cometen en nuestra región para abordarlos con expertos en materia de seguridad, gente que viene del ministerio, autoridades, Carabineros, de las policías, de la fiscalía. Así que vamos a tener una importante comisión, con la cual yo espero que podamos abordar los temas que sean de absoluta relevancia para seguir teniendo a Magallanes seguro. Debemos cuidar nuestra región, y para eso es muy importante que la seguridad también llegue a Magallanes".

El jueves 13 de agosto, a partir de las ​15 horas se escucharan exposiciones con información estratégica sobre el proyecto de creación de una Escuela de Formación de Carabineros de Chile para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En este bloque participarán autoridades del ministerio de Seguridad; el General Director de Carabineros, Marcelo Araya; el Jefe de la XII Zona de Carabineros, General Marco Alvarado; y el especialista en seguridad Pablo Zeballos. Luego, a partir de las
​16:30 horas se revisará el diagnóstico del crimen organizado en la Patagonia chileno-argentina, las rutas contraintuitivas, los riesgos del Estrecho de Magallanes y las investigaciones en territorio antártico. Para esta discusión asistirán representantes del Ministerio de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, el Fiscal Regional, Cristián Crisosto; el Director de la UNAC, Eugenio Campos; mandos de Carabineros, PDI y DIRECTEMAR; así como el Fiscal Federal de Río Gallegos (Argentina), Dr. Julio César Zárate, y representantes diplomáticos de Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido.

El día viernes, en tanto, desde las 10 horas se abordarán los planes preventivos e investigativos de la explotación sexual infantil en la zona. Para esta instancia se contará con la participación del Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, entre otros invitados.



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