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9 de agosto de 2026

PLAN DE PROTECCIÓN DEL CANQUÉN COLORADO COMPLETA DOS AÑOS DE MONITOREO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MAGALLANES

​El plan ministerial implementó acciones durante las temporadas 2024-2025 y 2025-2026 para monitorear la especie, identificar amenazas y desarrollar actividades de educación ambiental en la Región de Magallanes.

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El Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) del canquén colorado completó su etapa de implementación correspondiente al período 2024-2026 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Durante dos temporadas, se realizaron recorridos en terreno para monitorear la población de esta ave, identificar amenazas en sus sitios de reproducción y desarrollar actividades con la comunidad.

El canquén colorado (Chloephaga rubidiceps) es el más pequeño de los cinco gansos nativos presentes en Magallanes y está clasificado “En Peligro” desde 2007. La especie habita en vegas, pastizales y orillas de ríos y lagunas de la estepa patagónica, y migra cada año hacia la Provincia de Buenos Aires, en Argentina, para pasar el invierno antes de regresar a Magallanes durante la temporada reproductiva.

Durante la temporada 2025-2026, el monitoreo mediante cámaras trampa en los sectores de San Juan, Leñadura y Humedal Tres Puentes permitió registrar la presencia de perros domésticos, perros abandonados o asilvestrados en las cercanías de los sitios de reproducción. Además, el conteo realizado en sectores del área de distribución conocida de la especie en Magallanes registró 138 ejemplares adultos, 25 crías y 16 parejas reproductivas.

El Seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld, explicó que uno de los objetivos del plan es controlar las amenazas que afectan al canquén colorado, proteger sus lugares de hábitat y fomentar la investigación y educación en la comunidad local. La estrategia contempla 40 acciones organizadas en 10 líneas de trabajo y tiene una duración proyectada de 15 años.

Durante la temporada estival también se desarrollaron actividades abiertas a la comunidad, entre ellas un webinar sobre el Plan RECOGE y buenas prácticas para evitar perturbaciones a la especie, un taller dirigido a operadores turísticos en San Juan y material gráfico para redes sociales. El cierre de esta etapa da continuidad a las acciones contempladas por el plan para el monitoreo y protección del canquén colorado en Magallanes.


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