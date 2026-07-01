MUNICIPIO FORTALECE PLAN PUQ 30/30 CON NUEVA ALIANZA AMBIENTAL

La Municipalidad de Punta Arenas incorporó oficialmente a Relabora como la séptima empresa adherida al Plan PUQ 30/30, iniciativa que busca reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 mediante un trabajo colaborativo entre el sector público y privado.

La adhesión representa un nuevo avance en la implementación del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) 2023-2030, fortaleciendo la estrategia municipal de economía circular y gestión sustentable de residuos. Entre las principales acciones comprometidas destaca la reconversión de las bateas instaladas en distintos espacios públicos hacia una red de puntos verdes permanentes, comenzando en el Parque María Behety y extendiéndose posteriormente a jardines infantiles, establecimientos educacionales y juntas de vecinos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la incorporación de Relabora consolida una relación de trabajo que se ha construido durante varios años y que ahora pasa a formar parte de la estrategia climática comunal. "Relabora es la séptima empresa que se suma al PUQ 30/30, pero además ha sido una gran socia de la Municipalidad desde hace muchos años en el trabajo que hemos impulsado en economía circular. Hoy este concepto está mucho más presente y ha sido fundamental para que nuestra ciudad avance hacia un modelo más sostenible. Este desafío ya no depende solamente del municipio, sino también de lo que puedan hacer las empresas, los colegios, las oficinas públicas y las familias", señaló.

La autoridad comunal agregó que el compromiso ambiental también se refleja en el seguimiento permanente de las políticas implementadas. "Actualmente estamos realizando por segunda vez la medición de la huella de carbono comunal, siendo Punta Arenas la primera ciudad de Chile en repetir este proceso para evaluar si las políticas implementadas realmente están dando resultados. Queremos demostrar que desde el extremo sur del mundo también se pueden impulsar grandes cambios", afirmó.

Por su parte, la gerente general de Relabora, Katherine Cárdenas, explicó que esta alianza permitirá ampliar el trabajo que la empresa ya desarrolla en materia de gestión de residuos y educación ambiental. "Nuestra motivación es aportar a la comunidad entregando servicios de calidad en gestión de residuos, educación ambiental y puntos verdes, sin importar la realidad económica de las personas u organizaciones. Trabajamos con empresas, colegios, juntas de vecinos y distintas comunidades para identificar oportunidades de mejora que permitan avanzar hacia la economía circular. Lo más importante es el trabajo colaborativo y este convenio nos permitirá instalar puntos verdes en jardines infantiles, establecimientos educacionales y organizaciones vecinales, además de acompañar ese proceso con herramientas concretas y educación ambiental para generar cambios reales", indicó.

La encargada de Sostenibilidad y Acción Climática de la Municipalidad, Paulina Santis, destacó el crecimiento que ha tenido el programa desde su creación en 2023 y el impacto que ha generado la colaboración con el sector privado. "Relabora se convierte en la séptima empresa que formaliza su compromiso con esta iniciativa. Se trata de una alianza público-privada mediante la cual las empresas se comprometen a reducir en un 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Como municipio las apoyamos en la medición de su huella de carbono y en la elaboración de sus planes de acción. Además, Relabora tendrá un rol muy importante al hacerse cargo de la transformación de las bateas del Parque María Behety en puntos verdes permanentes, que posteriormente se instalarán en juntas de vecinos, jardines infantiles y otros espacios comunitarios", explicó.

Además de la instalación y mantención de los nuevos puntos verdes, el acuerdo contempla actividades de capacitación y sensibilización ambiental, el seguimiento de los residuos gestionados y la implementación de acciones concretas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.