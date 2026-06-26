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26 de junio de 2026

PATAGONIA LIGHT FESTIVAL INICIA OCHO NOCHES LLENAS DE LUZ Y ARTE EN PUNTA ARENAS

​La segunda edición incorpora 20 intervenciones lumínicas, un circuito peatonal ampliado y nuevas propuestas internacionales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

PATAGONIA LIGHT FESTIVAL 2026 (21)

Con la presencia de autoridades, representantes de empresas auspiciadoras y colaboradores, este jueves comenzó oficialmente el Patagonia Light Festival 2026, iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, presentada por Edelmag y producida por Grupo UNNICO y Manuel Guzmán Producciones, que durante ocho días transformará el centro de la ciudad en un gran recorrido de luz, arte y tecnología para vecinos y visitantes.

Con una convocatoria que rondó las 10.000 personas en su primera noche, esta segunda versión, el festival duplicó su programación respecto del año pasado, pasando de 10 a 20 intervenciones lumínicas distribuidas entre el Santuario María Auxiliadora y la Plaza Benjamín Muñoz Gamero. El circuito contempla dos mappings de gran formato, instalaciones interactivas y espectáculos de iluminación que podrán ser recorridos diariamente entre las 18:30 y las 22:00 horas. 

Durante la inauguración, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento que ha experimentado el evento y agradeció el respaldo del sector privado e instituciones que han permitido ampliar su alcance. "Estamos muy contentos porque durante ocho días nuestra ciudad se iluminará con 20 intervenciones de primer nivel. Queremos agradecer especialmente a nuestro principal auspiciador, Edelmag, y también a todas las empresas e instituciones que se han sumado, entre ellas la Embajada de Australia, que este año presentará un nuevo mapping en la plaza. Invitamos a todos nuestros vecinos y visitantes a recorrer calle Bories, desde Sarmiento hasta la Plaza de Armas, donde desde las 18:30 y hasta las 22:00 horas tendremos una vía completamente peatonal, con diez intervenciones, comercio abierto y un espacio pensado para disfrutar en familia. Gracias al apoyo de nuestros colaboradores hemos logrado duplicar esta propuesta, consolidando una verdadera fiesta para Punta Arenas y para los miles de turistas que nos visitan durante las vacaciones de invierno", señaló la autoridad comunal.

El gerente general de Edelmag, Miguel Castillo, reafirmó el compromiso de la empresa con una iniciativa que busca fortalecer la vida cultural de la región. "Estamos muy contentos de ser, por segundo año consecutivo, el principal auspiciador del Patagonia Light Festival. Estamos convencidos de que tanto las familias magallánicas como los turistas disfrutarán de una experiencia que este año será aún más sorprendente, ya que prácticamente duplica su capacidad respecto de la primera edición. Hemos preparado varias novedades, por lo que invitamos a toda la comunidad de Punta Arenas y de Magallanes a recorrer este espectáculo. Además, la oscuridad característica del invierno será el escenario perfecto parrealzar cada una de las intervenciones", afirmó.

Una de las principales novedades de esta edición es la participación de la Embajada de Australia, que junto al Instituto Antártico Chileno (INACH) presentará un mapping especialmente dedicado a la Antártica y la protección del medioambiente.

El segundo secretario y cónsul de Australia, Aidan O'Callaghan, valoró la invitación y destacó los vínculos que unen a ambos territorios australes. "Estamos muy agradecidos por la invitación del alcalde y por la posibilidad de participar en este festival. Nuestra presencia refleja los estrechos lazos que existen entre Punta Arenas y Hobart, ambas ciudades puerta de entrada a la Antártica. Cada vez fortalecemos más la relación entre Australia y Chile, especialmente en materias vinculadas al continente blanco y al cuidado del medioambiente. También agradecemos el apoyo del INACH, con quienes compartimos el compromiso de promover la protección de la Antártica y del mar austral", expresó.

El Patagonia Light Festival 2026 es presentado por Edelmag y cuenta además con el auspicio de Banco de Chile, Cerveza Austral, Sánchez y Sánchez, Ashley, Almasur, AquaChile y Transpetrol. Asimismo, colaboran ENAP, Preselec, Pescacisne, Australis, TV Red, la Embajada de Australia, el Instituto Antártico Chileno (INACH), el Centro de Estudios Antárticos del Ejército de Chile, el Santuario María Auxiliadora, Galería Palace y Caja Los Andes, instituciones cuyo respaldo ha permitido ampliar la programación y consolidar esta iniciativa como uno de los principales panoramas de las Invernadas 2026.

El acceso al Patagonia Light Festival es completamente gratuito y las instalaciones permanecerán abiertas hasta el jueves 2 de julio, invitando a la comunidad y a quienes visitan la capital regional a vivir una experiencia que combina patrimonio, cultura, innovación y turismo en pleno corazón de Punta Arenas.

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